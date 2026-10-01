Časť peňazí chce tentoraz použiť na dovolenku s manželom.
Američanke LuAnn Chico sa podarilo dvakrát za približne rok vyhrať 100-tisíc dolárov (asi 88-tisíc eur) na stieracom žrebe. V oboch prípadoch pritom išlo o rovnaký druh žrebu, informovala agentúra UPI.
Prvýkrát vyhrala v auguste minulého roka. Nedávno si počas nákupu v Severnej Karolíne kúpila za 20 dolárov ďalší žreb a po zotretí zistila, že opäť získala 100-tisíc dolárov.
„Vyhrala som znova! Som nadšená,“ reagovala. Podľa vlastných slov za výhrami nie je žiadna taktika, ale iba šťastie. Za približne rok tak na žreboch vyhrala spolu 200-tisíc dolárov, približne 176-tisíc eur. Po zdanení jej z druhej výhry zostalo niečo vyše 72-tisíc dolárov. Časť peňazí chce s manželom použiť na dovolenku pri mori.