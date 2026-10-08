Hoci nový systém výrazne šetrí čas, pre mnohých budúcich penzistov môže byť správne vypĺňanie údajov o odpracovaných rokoch poriadnou výzvou.
Sociálna poisťovňa zmodernizovala svoje služby a zaviedla elektronickú žiadosť o dôchodok, ktorú financovala z európskeho plánu obnovy. Cieľom je odbúrať byrokraciu a umožniť budúcim seniorom vybaviť si penziu priamo z domu prostredníctvom počítača alebo notebooku.
Základom pre využitie služby je mať aktívny Elektronický účet poistenca (EÚP), ktorý v súčasnosti využíva približne 600-tisíc Slovákov. Do účtu sa používateľ prihlási pomocou mena, hesla a dvojfázového overenia cez mobilný telefón. Po prihlásení systém automaticky predvyplní známe osobné údaje, no žiadateľ musí manuálne doplniť informácie o deťoch, účasti v II. pilieri či požadovanom spôsobe vyplácania dávky.
Najväčšia nástraha: Odpracované roky a chýbajúce papiere
Najzásadnejšou časťou celého formulára je evidencia období poistenia, od ktorej sa priamo odvíja konečná výška dôchodku. Žiadateľ si musí v systéme dôkladne preveriť, či poisťovňa eviduje všetky jeho odpracované obdobia a štúdium.
Ak v záznamoch niečo chýba, občan môže potrebné doklady – ako napríklad staré pracovné zmluvy, zápočty rokov či maturitné vysvedčenia – jednoducho odfotiť a priložiť ako prílohu k žiadosti. Odborník na dôchodkové poradenstvo Igor Horváth však upozorňuje, že pre bežného človeka bez prehľadu o vlastnej pracovnej histórii od skončenia školy môže byť odhalenie chýbajúcich období pomerne zložité.
O peniaze neprídeš, pobočky fungujú ďalej
Sociálna poisťovňa budúcich penzistov ubezpečuje, že prípadných chýb v elektronickom formulári sa nemusia obávať. Martin Hloušek z dôchodkového oddelenia vysvetľuje, že zamestnanci poisťovne pri spracovávaní žiadosti všetky údaje nezávisle overujú. Ak narazia na nezrovnalosti alebo chýbajúce obdobia, klienta sami kontaktujú a situáciu s ním doriešia.
Systém navyše umožňuje rozpracovanú žiadosť kedykoľvek uložiť a neskôr sa k nej vrátiť, prípadne ju prísť dokončiť pri osobnej návšteve u úradníka. Pre tých, ktorí nepoužívajú počítač alebo uprednostňujú osobný kontakt, zostáva celá sieť kamenných pobočiek Sociálnej poisťovne plne k dispozícii bez akýchkoľvek obmedzení.