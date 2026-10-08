Najintenzívnejšie zrážky sa očakávajú večer a počas noci, pričom vietor môže v nárazoch dosahovať až 72 km/h.
Slovensko dnes čaká výrazná zmena počasia. Cez naše územie začne postupovať studený front, ktorý prinesie dážď, silný vietor a miestami aj búrky, informuje iMeteo.sk.
Prvé zrážky sa môžu objaviť už okolo poludnia, no najintenzívnejší dážď sa očakáva večer a počas noci. Búrky by sa mali začať tvoriť najmä vo večerných hodinách a podľa portálu iMeteo môže ísť o posledné výraznejšie búrky tohto roka.
Hrozí aj silný vietor
S príchodom studeného frontu začne zosilňovať vietor, ktorý môže v nárazoch dosahovať rýchlosť približne 20 m/s (72 km/h). Výstrahy pred vetrom platia pre takmer celé Slovensko.
Najvýraznejšia zmena počasia sa očakáva od 19.00 h, keď by mali byť zrážky najsilnejšie a môžu sa vyskytnúť aj búrky.
Situácia by sa mala upokojiť v skorých ranných hodinách. Piatok má priniesť prevažne slnečné počasie bez zrážok.