Obec upozorňuje, že podobný incident sa v oblasti nestal už niekoľko desaťročí a vyzýva turistov na opatrnosť.
V Slovenskom raji došlo v stredu (8. októbra) k útoku medveďa na bežca, ktorý utrpel zranenia ruky a nohy. Incident sa stal na ceste medzi Kláštoriskom a Podleskom, približne kilometer nad Podleskom.
Podľa starostu Hrabušíc Marcela Kacvinského medveď na muža vyskočil z kríkov. Zraneného bežca ošetrili v nemocnici v Spišskej Novej Vsi. Jeho zranenia by podľa dostupných informácií nemali byť vážne.
Lokalitu monitoruje zásahový tím
Na miesto privolali zásahový tím, ktorý preskúmal okolie aj pomocou dronu. V oblasti umiestnil výstražné upozornenia a bude ju naďalej monitorovať.
Obec Hrabušice upozorňuje, že podobný incident sa v Slovenskom raji nestal už niekoľko desaťročí. Obyvateľov aj turistov preto vyzýva na zvýšenú opatrnosť.