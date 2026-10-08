Medveď napadol bežca v Slovenskom raji. Zraneného muža ošetrili v nemocnici, oblasť monitoruje zásahový tím
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TASR
dnes 8. októbra 2026 o 8:50
Čas čítania 0:25

Medveď napadol bežca v Slovenskom raji. Zraneného muža ošetrili v nemocnici, oblasť monitoruje zásahový tím

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Medveď napadol bežca v Slovenskom raji. Zraneného muža ošetrili v nemocnici, oblasť monitoruje zásahový tím
Zdroj: Unsplash/Becca/na voľné použitie

Obec upozorňuje, že podobný incident sa v oblasti nestal už niekoľko desaťročí a vyzýva turistov na opatrnosť.

V Slovenskom raji došlo v stredu (8. októbra) k útoku medveďa na bežca, ktorý utrpel zranenia ruky a nohy. Incident sa stal na ceste medzi Kláštoriskom a Podleskom, približne kilometer nad Podleskom.

Podľa starostu Hrabušíc Marcela Kacvinského medveď na muža vyskočil z kríkov. Zraneného bežca ošetrili v nemocnici v Spišskej Novej Vsi. Jeho zranenia by podľa dostupných informácií nemali byť vážne.

Lokalitu monitoruje zásahový tím

Na miesto privolali zásahový tím, ktorý preskúmal okolie aj pomocou dronu. V oblasti umiestnil výstražné upozornenia a bude ju naďalej monitorovať.

Obec Hrabušice upozorňuje, že podobný incident sa v Slovenskom raji nestal už niekoľko desaťročí. Obyvateľov aj turistov preto vyzýva na zvýšenú opatrnosť.

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Náhľadový obrázok: Unsplash/Becca/na voľné použitie
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