Portál Finančnej správy bude úplne nedostupný od piatka 9. októbra od 20:00 do nedele 11. októbra do 23:59.
Portál finančnej správy bude od piatka, 9. októbra, do nedele, 11. októbra 2026, prechádzať plánovanou údržbou. Počas odstávky nebude možné využívať elektronické služby portálu.
„Počas odstávky budú elektronické služby dočasne obmedzené, pričom na určitý čas nebude portál dostupný vôbec. Finančná správa preto odporúča klientom vybaviť neodkladné záležitosti s predstihom,“ upozorňuje finančná správa. Portál bude úplne nedostupný od piatka, 9. októbra, od 20:00 do nedele, 11. októbra, do 23:59.
Počas odstávky nebude možné posielať e-mailové dopyty na call centrum prostredníctvom kontaktného formulára v sekcii Kontakty na portáli. Telefonické spojenie s daňovým a colným call centrom však v piatok bude fungovať bez obmedzení.
Od 9. do 11. októbra nebude možné podať žiadosť o registráciu na číslo EORI prostredníctvom registračného formulára v sekcii Podnikatelia a organizácie. Finančná správa však upozorňuje, že registráciu bude možné vybaviť aj náhradným spôsobom.
„Registrácia bude možná vyplnením formulára žiadosti uvedenej v prílohe č. 2 Vyhlášky MF SR č. 161/2016 Z. z. v platnom znení, ktorú je následne potrebné zaslať elektronicky do schránky [email protected],“ uvádza FS.