Úrady reagujú na minulotýždňový chaos, počas ktorého maskované skupiny vyplienili až 200 obchodov a zapálili turistickú kanceláriu.
Francúzske orgány zakázali na sobotu všetky protesty v Lyone, treťom najväčšom meste Francúzska. Na sobotu sú naplánované celonárodné zhromaždenia, ktoré sa konali aj minulý víkend a prerástli do násilností. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Vzhľadom na udalosti zo 17. októbra sa prefekt rozhodol dekrétom zakázať všetky protesty v meste Lyon túto sobotu 24. októbra,“ uviedla vo štvrtok prefektúra departementu Rhône.
V Lyone, ako aj v Paríži a iných francúzskych mestách sa počas uplynulého víkendu konali masové demonštrácie proti vysokej inflácii. Protesty však sprevádzali aj násilnosti zo strany niektorých demonštrantov, často maskovaných, ktorí rabovali obchody, pričom došlo k početným zrážkam s políciou.
Niekoľko miest vrátane Paríža, Bordeaux, Lyonu a mesta Nice ležiaceho na Francúzskej riviére zaviedlo v pondelok čiastočné zákazy vychádzania v reakcii na víkendové masové protesty.
Starosta Lyonu Grégory Doucet uviedol, že mesto zažilo hodiny „chaosu“ počas týchto protestov, pri ktorých došlo k rabovaniu. Vyplienených bolo podľa neho 150 až 200 obchodov a výtržníci podpálili turistickú kanceláriu. Polícia zadržala približne 200 ľudí.
Organizátori protestných zhromaždení - hnutie Žlté vesty a odborové zväzy - vyzvali na ďalšie kolo celonárodných protestov proti rastúcim životným nákladom, pričom protesty sa uskutočnia v sobotu. Okrem toho vyzvali 5. novembra na generálny štrajk a ďalšie demonštrácie.