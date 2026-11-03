Prístroj, ktorého jedinou úlohou je včas varovať pred ohňom a zachrániť ľudské životy, môže spôsobiť presný opak.
Slovenská obchodná inšpekcia upozornila na závažné nedostatky pri interiérovom požiarnom senzore, ktorý pochádza z Českej republiky a vo veľkom sa predával aj slovenským zákazníkom.
Konkrétne ide o zariadenie Tesla Smart s modelovým označením TSL-SEN-SMOKE, ktoré zákazníci nájdu v bielej kartónovej krabičke s popisom „TESLA, Chytrý senzor detekce kouře, Smart Sensor Smoke“.
Namiesto spoľahlivého monitorovania dymu však výrobok podľa zistení inšpektorov priamo ohrozuje zdravie a životy používateľov, keďže sám nesie riziko vzniku požiaru, spôsobenia ťažkých popálenín a následnej smrti spôsobenej nadýchaním sa hustého dymu a udusením.
Ako postupovať a získať peniaze späť
Inšpekcia preto vydala jasné odporúčanie pre všetkých, ktorí si spomínaný senzor kúpili a namontovali – vo vlastnom záujme by ho mali okamžite prestať používať a bezpečne demontovať.
Spotrebitelia zároveň nemusia mať obavy z finančnej straty, keďže legislatíva v takýchto prípadoch stojí na ich strane. Ako spresnila inšpekcia, zákazník má pri vrátení nebezpečného výrobku u predajcu právo na vyplatenie celej kúpnej sumy, prípadne na opravu v primeranom čase, pokiaľ je možné garantovať bezpečnosť opraveného kusu.
Ďalšou možnosťou je výmena za bezpečný produkt rovnakého typu a minimálne totožnej kvality aj hodnoty, no predajca tak môže urobiť výhradne s výslovným súhlasom samotného nakupujúceho.