Američania rozhodujú o rozložení síl v Kongrese: Výsledky volieb môžu výrazne oslabiť Donalda Trumpa
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TASR
dnes 3. novembra 2026 o 11:50
Čas čítania 0:51

Američania rozhodujú o rozložení síl v Kongrese: Výsledky volieb môžu výrazne oslabiť Donalda Trumpa

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Američania rozhodujú o rozložení síl v Kongrese: Výsledky volieb môžu výrazne oslabiť Donalda Trumpa
Zdroj: TASR/AP

V hre je všetkých 435 kresiel v Snemovni reprezentantov aj približne tretina Senátu.

V Spojených štátoch sa v utorok začali voľby do Kongresu, známe ako midterms. Konajú sa v polovici funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa a môžu výrazne ovplyvniť jeho ďalšie vládnutie. Američania rozhodujú o všetkých 435 kreslách v Snemovni reprezentantov, približne tretine Senátu a volia aj guvernérov v 36 štátoch.

Prvé výsledky sa očakávajú v noci

Volebné miestnosti sa začali otvárať o 11.00 h slovenského času. Prvé výsledky by mali byť známe počas noci na stredu, no konečné rozdelenie síl v Kongrese môže byť jasné až neskôr.

Demokrati majú podľa prieskumov náskok

Predvolebné prieskumy naznačujú vyššiu podporu demokratov vo voľbách do Snemovne reprezentantov. Súboj o väčšinu v Senáte je však menej jednoznačný. Rozhodovať môžu aj štáty, v ktorých tradične dominujú republikáni.

Výsledky môžu skomplikovať Trumpovo vládnutie

Ak demokrati získajú kontrolu nad Snemovňou reprezentantov, Trump bude mať náročnejšie presadzovanie zákonov. V prípade získania väčšiny aj v Senáte by mohli blokovať jeho nominácie do významných štátnych funkcií.

Demokrati by zároveň mohli prostredníctvom parlamentných výborov intenzívnejšie preverovať kroky prezidentovej administratívy.

Voličov trápia najmä vysoké ceny

Podľa politológa Joshuu Ferrera budú pri rozhodovaní Američanov zohrávať dôležitú úlohu rastúce životné náklady, ceny pohonných hmôt a vysoké úrokové sadzby.

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Voľby sa zároveň považujú za dôležitý test podpory Donalda Trumpa. Podľa prieskumov uvedených v správe je s jeho pôsobením vo funkcii spokojných približne 37 percent respondentov.

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Náhľadový obrázok: TASR/AP
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