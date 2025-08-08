Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Barbora Fábryová
dnes 8. augusta 2025 o 15:10
Čas čítania 0:48

Pellegrini má ďalší problém s financovaním kampane. Hlas mu poslal 250-tisíc skôr, ako dostal pôžičku od sestry

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pellegrini má ďalší problém s financovaním kampane. Hlas mu poslal 250-tisíc skôr, ako dostal pôžičku od sestry
Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Hlas poslal prezidentovi peniaze na kampaň skôr, než dostal pôžičku.

  • Prezident Peter Pellegrini si 25. januára 2024 pripísal na transparentný účet 250-tisíc eur od strany Hlas. O deň neskôr, 26. januára, prišla na účet Hlasu pôžička 300-tisíc eur od jeho sestry Evy Pellegrini, informuje Denník N.
  • Časová os transakcií naznačuje problém. V deň, keď strana peniaze posielala prezidentovi, ich ešte od sestry nemala. Na účte Hlasu boli v tom čase štátne príspevky za parlamentné voľby, ktoré zákon zakazuje použiť na prezidentskú kampaň.
  • Ak údaje z transparentného účtu a výročnej správy strany sedia, podľa Transparency International Slovensko ide o porušenie zákona, aj keby peniaze od sestry prišli už na druhý deň.

Širší kontext: Peter Pellegrini počas prezidentskej kampane priznal náklady vo výške 499 500 eur, len 500 eur pod zákonným limitom. Celú sumu poskytla strana Hlas-SD, ktorej bol v tom čase predsedom.

Až donedávna nebolo jasné, odkiaľ vzala strana peniaze na financovanie kampane. Aktuality.sk informovali, že strana potichu zverejnila pôžičku od firmy, ktorú vlastní Eva Pellegrini, prezidentova sestra. Peniaze potom Hlas daroval na Pellegriniho prezidentskú kampaň.

Zákon neumožňuje, aby strana použila na darovanie prostriedky získané za volebný výsledok. Tiež určuje, že prijatú pôžičku musí zverejniť do 30 dní. Podľa Transparency International Slovensko Hlas-SD túto povinnosť nesplnil. 

Prečítaj si aj tieto články:

14. júla 2025 o 14:49 Čas čítania 0:51 Sestra Petra Pellegriniho požičala strane Hlas-SD státisíce eur. Peniaze skončili v prezidentskej kampani Sestra Petra Pellegriniho požičala strane Hlas-SD státisíce eur. Peniaze skončili v prezidentskej kampani
19. júla 2025 o 11:55 Čas čítania 0:30 SNS chce znížiť Pellegrinimu plat o polovicu. Prezident má podľa nich zarábať menej než premiér SNS chce znížiť Pellegrinimu plat o polovicu. Prezident má podľa nich zarábať menej než premiér
13. júla 2025 o 6:55 Čas čítania 1:02 Ozbrojený prezident Pellegrini posiela odkaz Andrejovi Dankovi: Neublíž si so samopalom, odkazuje šéf SNS Ozbrojený prezident Pellegrini posiela odkaz Andrejovi Dankovi: Neublíž si so samopalom, odkazuje šéf SNS
PETER PELLEGRINI, EVA PELLEGRINI, SESTRA
Zdroj: Instagram/ peter_pellegrini
Nepodporuj nás, ak nemáš peniaze
Chápeme, že kúpa predplatného sa nezmestí každému do rozpočtu.
Objektívne spravodajstvo, ktoré mapuje aktuálne dianie doma aj vo svete, preto prinášame bezplatne a pre všetkých.
Ak čítaš náš obsah pravidelne a myslíš si, že je dôležité vzdelávať a objektívne informovať mladých ľudí, môžeš nás podporiť už 1,25 eura/týždeň.
Mám 1,25 eura/týždeň na podporu objektívneho spravodajstva
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Hlas-SD Peter Pellegrini Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR - Jaroslav Novák
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 09:10
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
pred 2 dňami
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
dnes o 06:43
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
dnes o 11:10
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
včera o 09:30
MAPA VÝSKYTU HÚB: TU nazbieraš plný košík. V týchto slovenských lesoch sa im darí
MAPA VÝSKYTU HÚB: TU nazbieraš plný košík. V týchto slovenských lesoch sa im darí
včera o 11:29
ZOZNAM: Toto sú najväčší dlžníci Sociálnej poisťovne na Slovensku. Pozri si, kto sa v ňom nachádza
ZOZNAM: Toto sú najväčší dlžníci Sociálnej poisťovne na Slovensku. Pozri si, kto sa v ňom nachádza
pred 2 dňami
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
včera o 09:30
MAPA VÝSKYTU HÚB: TU nazbieraš plný košík. V týchto slovenských lesoch sa im darí
MAPA VÝSKYTU HÚB: TU nazbieraš plný košík. V týchto slovenských lesoch sa im darí
včera o 11:29
ZOZNAM: Toto sú najväčší dlžníci Sociálnej poisťovne na Slovensku. Pozri si, kto sa v ňom nachádza
ZOZNAM: Toto sú najväčší dlžníci Sociálnej poisťovne na Slovensku. Pozri si, kto sa v ňom nachádza
dnes o 06:43
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
dnes o 09:10
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
včera o 19:30
Štát Slovákom prispeje na cestu do práce: Zamestnanci môžu získať až 200 eur
Štát Slovákom prispeje na cestu do práce: Zamestnanci môžu získať až 200 eur
pred 2 dňami
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
29. 7. 2025 18:27
Európu zasiahne cunami. Vedci vypočítali, kedy by malo dôjsť k tejto ničivej udalosti
Európu zasiahne cunami. Vedci vypočítali, kedy by malo dôjsť k tejto ničivej udalosti
3. 8. 2025 10:41
Až 20-tisíc eur len za to, že nastúpiš do práce. Zamestnávatelia na Slovensku sa bijú o ľudí, lákajú ich na rôzne príspevky
Až 20-tisíc eur len za to, že nastúpiš do práce. Zamestnávatelia na Slovensku sa bijú o ľudí, lákajú ich na rôzne príspevky
2. 8. 2025 9:50
Slovensko má prvú obeť krízy v automobilovom priemysle. Krachuje kompletne celá prevádzka
Slovensko má prvú obeť krízy v automobilovom priemysle. Krachuje kompletne celá prevádzka
pred 3 dňami
Je to oficiálne: V obci Ráztočno potvrdili viaceré prípady Q horúčky
Je to oficiálne: V obci Ráztočno potvrdili viaceré prípady Q horúčky
3. 8. 2025 17:22
Silný vietor uniesol 11-ročné dievča na mori pri gréckej pláži. Dieťa neprežilo, polícia zadržala rodičov
Silný vietor uniesol 11-ročné dievča na mori pri gréckej pláži. Dieťa neprežilo, polícia zadržala rodičov
Lifestyle news
Legendárna česká hra Mafia je späť. Čo o nej hovoria prví hráči? pred 5 minútami
Značky Nike a LEGO pripravili collab. Spájajú svet streetwearu a kreativity do spoločných stavebníc pred 30 minútami
Takto vyzeral otvárací ceremoniál festivalu Grape. Témou bol American High School vibe, olympijský oheň zapaľoval Lasky z Pary pred hodinou
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš na Voyo pred 2 hodinami
NASA chce postaviť jadrový reaktor na Mesiaci. Má sa tak stať ešte do roku 2030 pred 2 hodinami
Michael Bay sa údajne vracia k Transformerom. Po ôsmich rokoch plánuje pokračovanie filmovej série pred 3 hodinami
Bugatti Solitaire: Nová exkluzívna divízia a jej prvé majstrovské dielo — Bugatti Brouillard dnes o 11:00
Festival Grape oficiálne odštartoval vatrou a skvelými koncertami dnes o 10:16
Bad Bunny predstavil ďalšiu exkluzívnu kolekciu tenisiek v spolupráci s Adidas dnes o 10:05
MGK opäť prináša nový zvuk do svojho umenia. Album Lost Americana je sprievodcom po zabudnutých žánroch dnes o 09:08
Slovensko Všetko
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky to zasiahne najviac
pred 13 minútami
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky to zasiahne najviac
Ľudia narodení po roku 1981 budú musieť čeliť nevýhodám, ktoré staršie ročníky nemali.
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
dnes o 11:10
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
Šoféri ušetria pri tankovaní. Nafta aj benzín budú lacnejšie
pred 2 hodinami
Šoféri ušetria pri tankovaní. Nafta aj benzín budú lacnejšie
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
dnes o 09:10
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
Muž bez vodičáku zrazil v Sobranciach dve deti. Pri nehode musel zasahovať aj vrtuľník
dnes o 11:50
Muž bez vodičáku zrazil v Sobranciach dve deti. Pri nehode musel zasahovať aj vrtuľník
Zákaz rýchlych elektrických kolobežiek, skúška v autoškole na dve časti: Pozri si, čo všetko sa zmení
dnes o 07:56
Zákaz rýchlych elektrických kolobežiek, skúška v autoškole na dve časti: Pozri si, čo všetko sa zmení
Zahraničie Všetko
OpenAI uvádza novú verziu ChatGPT. GPT-5 je dostupný pre používateľov zadarmo
dnes o 08:33
OpenAI uvádza novú verziu ChatGPT. GPT-5 je dostupný pre používateľov zadarmo
dnes o 09:50
V Nemecku sa šíri nebezpečná baktéria. Úrady spustili núdzové očkovanie
dnes o 06:15
AKTUÁLNE: Izrael schválil návrh na obsadenie mesta Gaza v palestínskej enkláve
Rozhovory Všetko
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
KOMENTÁR: Žiadna armáda sa nebráni hladovaním detí. Izrael Gazu najprv zničil a teraz ju chce anektovať
pred 3 hodinami
KOMENTÁR: Žiadna armáda sa nebráni hladovaním detí. Izrael Gazu najprv zničil a teraz ju chce anektovať
Zatiaľ čo v Gaze kolabujú nemocnice a deti zomierajú na podvýživu, veľká časť sveta volí opatrné slová.
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
dnes o 06:43
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Namiesto odpovedí sa jej vyhrážajú. Taraba a ďalší politici vedú diskreditačnú kampaň proti novinárke Törökovej
včera o 17:50
Namiesto odpovedí sa jej vyhrážajú. Taraba a ďalší politici vedú diskreditačnú kampaň proti novinárke Törökovej
„Mnohé deti jedia iba v škôlke, doma nemajú nič.“ Dobrovoľníčka Veronika hovorí o krutom živote a mýtoch o Afrike (Rozhovor)
včera o 06:30
„Mnohé deti jedia iba v škôlke, doma nemajú nič.“ Dobrovoľníčka Veronika hovorí o krutom živote a mýtoch o Afrike (Rozhovor)
Ako si správne zvoliť formu podnikania – na čom sa dá ušetriť a kedy netreba platiť odvody?
pred 2 dňami
Ako si správne zvoliť formu podnikania – na čom sa dá ušetriť a kedy netreba platiť odvody?
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia