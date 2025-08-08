Hlas poslal prezidentovi peniaze na kampaň skôr, než dostal pôžičku.
- Prezident Peter Pellegrini si 25. januára 2024 pripísal na transparentný účet 250-tisíc eur od strany Hlas. O deň neskôr, 26. januára, prišla na účet Hlasu pôžička 300-tisíc eur od jeho sestry Evy Pellegrini, informuje Denník N.
- Časová os transakcií naznačuje problém. V deň, keď strana peniaze posielala prezidentovi, ich ešte od sestry nemala. Na účte Hlasu boli v tom čase štátne príspevky za parlamentné voľby, ktoré zákon zakazuje použiť na prezidentskú kampaň.
- Ak údaje z transparentného účtu a výročnej správy strany sedia, podľa Transparency International Slovensko ide o porušenie zákona, aj keby peniaze od sestry prišli už na druhý deň.
Širší kontext: Peter Pellegrini počas prezidentskej kampane priznal náklady vo výške 499 500 eur, len 500 eur pod zákonným limitom. Celú sumu poskytla strana Hlas-SD, ktorej bol v tom čase predsedom.
Až donedávna nebolo jasné, odkiaľ vzala strana peniaze na financovanie kampane. Aktuality.sk informovali, že strana potichu zverejnila pôžičku od firmy, ktorú vlastní Eva Pellegrini, prezidentova sestra. Peniaze potom Hlas daroval na Pellegriniho prezidentskú kampaň.
Zákon neumožňuje, aby strana použila na darovanie prostriedky získané za volebný výsledok. Tiež určuje, že prijatú pôžičku musí zverejniť do 30 dní. Podľa Transparency International Slovensko Hlas-SD túto povinnosť nesplnil.
Prečítaj si aj tieto články: