Najsilnejšie opozičné hnutie Progresívne Slovensko má po parlamentných voľbách zaručený štátny príspevok presahujúci 18 miliónov eur, no napriek tomu si pred nedávnymi voľbami muselo vziať obrovské pôžičky.
Volebný účet Progresívneho Slovenska v jesenných regionálnych voľbách ukázal obrovský nepomer medzi investovanými peniazmi a reálnym výsledkom. Kým vládny Smer potvrdil dominanciu a ovládol viac ako 500 starostovských postov spolu s 2 400 poslancami, opozičný líder v regiónoch prakticky neexistoval. Progresívci si pripísali iba dvoch starostov a 70 obecných poslancov, uviedli Aktuality.
Hnutiu nevyšla ani najdrahšia stávka na zisk Košického samosprávneho kraja. Ich kandidát Marián Porvažník mal masívnu kampaň na sociálnych sieťach a podporu celého opozičného bloku, no v súboji o post župana ho o tritisíc hlasov porazil doterajší šéf kraja Rastislav Trnka.
Kto kampaň zaplatil a prečo strana šetrí štátne milióny
Peniaze na túto nevydarenú ofenzívu pritom nešli z bežného rozpočtu. Progresívci si v priebehu leta požičali 855-tisíc eur, pričom kľúčovým donorom sa opäť stal expredseda Michal Truban, ktorý strane poskytol rovných 700-tisíc eur. Bývalý majiteľ WebSupportu tak progresívcom od roku 2020 požičal už takmer dva milióny. Zvyšok peňazí dodali menší veritelia po 50-tisíc eur vrátane spolumajiteľa siete Nay Petra Zálešáka.
Financovanie cez súkromné pôžičky s 5-percentným úrokom pôsobí zarážajúco najmä preto, že strana má od štátu garantovaných vyše 18 miliónov eur. Progresívne Slovensko však takúto taktiku obhajuje strachom z politickej nestability a vysvetľuje, že v čase komunálnych volieb malo hnutie vysoké výdavky a aby dokázalo hospodáriť s bezpečnou rezervou pre prípad predčasných volieb do parlamentu, ktoré by štátne príspevky okamžite skrátili, rozhodlo sa časť nákladov pokryť pôžičkami od overených ľudí. Záväzky plánujú vrátiť do dvoch mesiacov po pripísaní ďalších štátnych peňazí.