Ubehlo už 17 rokov od najtragickejšieho banského nešťastia v novodobých dejinách Slovenska, pri ktorom v podzemí bane Handlová zahynulo 20 mužov.
Vyšetrovanie rozsiahleho nešťastia trvalo celé roky a prvý neprávoplatný verdikt padol až po takmer šiestich rokoch od tragédie. Okresný súd síce obžalovaných manažérov opakovane uznal za vinných, no krajský súd po ich odvolaniach rozsudky zakaždým zmietol zo stola, uvádza portál tnlive.sk.
Obhajoba na čele s advokátom Petrom Filipom naďalej trvá na nevine svojich klientov. Pre pozostalých a preživších, ako je banský pracovník Miroslav Masarik, sa však po 17 rokoch proces mení na bezútešné čakanie a spravodlivosť vnímajú ako nedosiahnuteľnú.
Pôvodný sudca v penzii a reštart pojednávania
Dlhoročné prieťahy si vyžiadali daň aj na personálnom obsadení procesu – jeden z pôvodne obžalovaných mužov medzičasom zomrel a sudca, ktorý prípad roky pojednával, odišiel do starobného dôchodku. Nový zákonný sudca preto musel zistiť, či obžalovaní súhlasia so zmenou zloženia senátu. Keďže jeden z nich nesúhlasil, proces sa musí formálne otvoriť odznova.
Obhajca Peter Filip tento krok obhajuje tvrdením, že sudca, ktorý bude vo veci rozhodovať, musí prejsť celým dokazovaním autenticky. Ako však objasnil hovorca súdov v Trenčianskom kraji Roman Tarabus, neznamená to opätovné predvolávanie desiatok svedkov a znalcov – zákon umožňuje vykonať dokazovanie prehratím pôvodných zvukových záznamov z výsluchov.
Hrozba nekonečného súdneho kolobehu
Prehrávanie hodín audiozáznamov z tisícstranového spisu si vyžiada dlhé mesiace v pojednávacej sieni. Navyše visí vo vzduchu hrozba ďalšieho procesného patu. Aktuálny sudca, ktorému kauza pripadla, sa takisto blíži k dôchodkovému veku. Ak by nestihol vyniesť rozsudok pred odchodom do penzie, spis by putoval do elektronickej podateľne, náhodný výber by pridelil ďalšieho sudcu a celému maratónu dokazovania by hrozil ďalší reštart. Z najväčšej banskej tragédie moderného Slovenska sa tak stáva súdny prípad, ktorého koniec zostáva v nedohľadne.