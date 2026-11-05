Na Slovensku chýbajú vakcíny proti chrípke. Odborníci varujú pred silnou sezónou
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dnes 5. novembra 2026 o 6:33
Čas čítania 1:26

Na Slovensku chýbajú vakcíny proti chrípke. Odborníci varujú pred silnou sezónou

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Na Slovensku chýbajú vakcíny proti chrípke. Odborníci varujú pred silnou sezónou
Zdroj: TASR/AP/Rolf Vennenbernd

Slováci, ktorí sa pred prichádzajúcou zimou chcú chrániť pred chrípkou, narážajú v lekárňach aj u všeobecných lekárov na prázdne police.

Na slovenský trh sa doteraz dostali približne len dve tretiny z celkového počtu objednaných vakcín na aktuálnu sezónu, pričom v najbližších dňoch sa očakáva príchod zhruba 50-tisíc dávok. Hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Lucia Balážiková pre tnlive.sk potvrdila, že držitelia registrácie museli upraviť časové harmonogramy aj celkové objemy dodávok injekčných preparátov.

Za celým zdržaním stojí nezvyčajný zásah do výrobného procesu. Kým po iné roky vedci zvyčajne nahrádzali iba jeden zastaraný kmeň vírusu, tentoraz Svetová zdravotnícka organizácia odporučila prepracovať všetky tri zložky vakcíny naraz. Rezort zdravotníctva vysvetlil, že s dodávkami preto zápasí prakticky celá Európa, keďže výrobcovia museli narýchlo adaptovať svoje výrobné linky.

Správy o tom, že ďalšia vlna zásob by mohla prísť až po Novom roku, vyvolávajú medzi odborníkmi skepsu. Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ otvorene pre TV Markíza upozornil, že dodávky plánované na január sú podľa neho už pomerne zbytočné, keďže chrípková vlna bude v tom čase vrcholiť a organizmus potrebuje aspoň dva týždne na vybudovanie imunitnej odpovede.

Nové kmene môžu priniesť viac chorých, štát zháňa lieky vonku

Radikálny rez v zložení očkovacích látok nie je náhodný. Odborníci ním reagovali na minulú sezónu, ktorú ovládol agresívnejší podtyp chrípky A s označením H3N2. Prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti Zuzana Krištúfková pre portál tnlive.sk vysvetlila, že odporúčanie nasadiť tri úplne nové kmene naznačuje príchod neopozeraných variantov vírusu, čo vytvára predpoklad, že počet nakazených ľudí bude vysoký a zrejme prevýši minuloročné čísla.

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Samotný priebeh ochorenia by mal podľa lekárov kopírovať známe príznaky – nástup býva bleskový a sprevádzajú ho vysoké horúčky, zimnica, silné bolesti svalov, kĺbov a extrémne vyčerpanie. Hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová v tejto súvislosti apeluje na verejnosť, aby prvé príznaky nezľahčovala a chorobu radšej poctivo vyležala v posteli, než ju roznášala v kolektívoch.

Lekári odporúčajú stihnúť očkovanie ideálne do konca novembra, aby si telo stihlo vytvoriť protilátky a ochrana vydržala počas celých chladných mesiacov. Vedúca Odboru epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva SR Adriana Mečochová pripomenula, že v odôvodnených prípadoch sa dá očkovať aj neskôr, no najvyššia efektivita sa dosahuje pred štartom epidémie. Ministerstvo zdravotníctva preto rokuje o urýchlenom posilnení zásob ešte v priebehu novembra a liekový ústav už preveruje možnosti zahraničného trhu, odkiaľ by mohli doraziť šarže v cudzojazyčných obaloch.

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Náhľadový obrázok: TASR/Milan Kapusta
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