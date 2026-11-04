Výrobok sa predával koncom októbra a zákazníci ho môžu vrátiť do 10. novembra.
Spoločnosť METRO Cash & Carry SR sťahuje z trhu tatársky biftek v 200-gramovom balení. Dôvodom sú nevyhovujúce výsledky mikrobiologického rozboru, na ktoré upozornil dodávateľ.
Stiahnutie sa týka výrobku od spoločnosti MASO UZENINY POLIČKA s číslom šarže L175116, dátumom minimálnej trvanlivosti 31. októbra 2026 a čiarovým kódom 8594016342763.
Výrobok sa predával od 21. do 29. októbra 2026. Zákazníci by ho nemali konzumovať a môžu ho vrátiť do ktorejkoľvek predajne METRO najneskôr do 10. novembra.
Spoločnosť im po predložení dokladu o kúpe vráti peniaze. Ak účtenku nemajú, môžu požiadať o vystavenie jej duplikátu.