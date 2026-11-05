Nárok majú len vybrané domácnosti, ktoré spĺňajú dôchodkovú podmienku a neuplatňujú si daňový bonus.
Niektoré rodiny môžu popri klasickom prídavku na dieťa získať aj ďalších 30 eur mesačne. Ide o príplatok, ktorý však štát nevypláca automaticky. Upozornil na to portál Peniaze.sk.
Ročne môže ísť o 360 eur navyše. Ak mal človek na dávku nárok už predtým, môže si ju požiadať aj spätne, najviac však za 6 mesiacov. V takom prípade môže jednorazovo získať až 180 eur.
Kto má nárok
Na príplatok má nárok človek, ktorý už poberá klasický prídavok na dieťa. Môže ísť o rodiča nezaopatreného dieťaťa alebo osobu, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej starostlivosti.
Zároveň musí ísť o poberateľa jednej z vybraných dôchodkových dávok. Nárok sa týka ľudí, ktorí poberajú starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok pri poklese schopnosti pracovať o viac ako 70 %, výsluhový dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku alebo porovnateľnú dôchodkovú dávku zo zahraničia.
Pozor na daňový bonus
Príplatok je určený najmä pre situácie, keď si domácnosť nemôže uplatniť daňový bonus na dieťa. Ak si ho uplatňuje rodič alebo iná posudzovaná osoba v domácnosti, nárok na 30-eurový príplatok zaniká.
Problémom môže byť aj zárobková činnosť. Podľa Peniaze.sk platí, že ak žiadateľ alebo druhá posudzovaná osoba v domácnosti pracuje, úrad príplatok neprizná.
Ako o peniaze požiadať
Najprv si treba overiť, či ti chodí klasický prídavok na dieťa a či spĺňaš dôchodkovú podmienku. Potom treba skontrolovať, či si ty alebo osoba v domácnosti neuplatňujete daňový bonus.
Žiadosť sa podáva cez príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Formulár sa dá stiahnuť z webu alebo vyzdvihnúť priamo na úrade. Pri spätnej žiadosti platí limit najviac 6 mesiacov, takže staršie mesiace môžu prepadnúť.