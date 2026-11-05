K prídavku na dieťa môžeš získať desiatky eur navyše. Pozri si, kto má nárok na menej známy príplatok
0
0
0
Hľadáme  5 000 ľudí, ktorí otestujú Refresher Club za 1€
Dominik Pomichal
dnes 5. novembra 2026 o 10:28
Čas čítania 1:02

K prídavku na dieťa môžeš získať desiatky eur navyše. Pozri si, kto má nárok na menej známy príplatok

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
K prídavku na dieťa môžeš získať desiatky eur navyše. Pozri si, kto má nárok na menej známy príplatok

Nárok majú len vybrané domácnosti, ktoré spĺňajú dôchodkovú podmienku a neuplatňujú si daňový bonus.

Niektoré rodiny môžu popri klasickom prídavku na dieťa získať aj ďalších 30 eur mesačne. Ide o príplatok, ktorý však štát nevypláca automaticky. Upozornil na to portál Peniaze.sk.

Ročne môže ísť o 360 eur navyše. Ak mal človek na dávku nárok už predtým, môže si ju požiadať aj spätne, najviac však za 6 mesiacov. V takom prípade môže jednorazovo získať až 180 eur.

Kto má nárok

Na príplatok má nárok človek, ktorý už poberá klasický prídavok na dieťa. Môže ísť o rodiča nezaopatreného dieťaťa alebo osobu, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej starostlivosti.

Zároveň musí ísť o poberateľa jednej z vybraných dôchodkových dávok. Nárok sa týka ľudí, ktorí poberajú starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok pri poklese schopnosti pracovať o viac ako 70 %, výsluhový dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku alebo porovnateľnú dôchodkovú dávku zo zahraničia.

Pozor na daňový bonus

Príplatok je určený najmä pre situácie, keď si domácnosť nemôže uplatniť daňový bonus na dieťa. Ak si ho uplatňuje rodič alebo iná posudzovaná osoba v domácnosti, nárok na 30-eurový príplatok zaniká.

7. novembra 2025 o 5:46 Čas čítania 1:41 TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci

Problémom môže byť aj zárobková činnosť. Podľa Peniaze.sk platí, že ak žiadateľ alebo druhá posudzovaná osoba v domácnosti pracuje, úrad príplatok neprizná.

Ako o peniaze požiadať

Najprv si treba overiť, či ti chodí klasický prídavok na dieťa a či spĺňaš dôchodkovú podmienku. Potom treba skontrolovať, či si ty alebo osoba v domácnosti neuplatňujete daňový bonus.

Žiadosť sa podáva cez príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Formulár sa dá stiahnuť z webu alebo vyzdvihnúť priamo na úrade. Pri spätnej žiadosti platí limit najviac 6 mesiacov, takže staršie mesiace môžu prepadnúť.

rodičovský príspevok
Zdroj: Pixabay/moerschy, Pexels/Anastasia Shuraeva
2. novembra 2026 o 6:31 Čas čítania 1:31 Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
31. októbra 2026 o 15:16 Čas čítania 0:40 Od 1. januára stúpne dôležitý príspevok o 50 eur. Štát zvýši pomoc pozostalým na pohreb Od 1. januára stúpne dôležitý príspevok o 50 eur. Štát zvýši pomoc pozostalým na pohreb
4. novembra 2026 o 14:36 Čas čítania 0:24 Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Wikimedia/Pixnio/Bicanski
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko Príspevky od štátu
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 14:36
Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
2
pred 3 hodinami
Brutálny incident vo Veľkej Lomnici: Skupina detí napadla a vyzliekla donaha maloleté dievča
Brutálny incident vo Veľkej Lomnici: Skupina detí napadla a vyzliekla donaha maloleté dievča
pred 2 hodinami
V Trenčíne sa pobili ukrajinskí vojaci, jeden zomrel. Policajti útočníka zadržali
V Trenčíne sa pobili ukrajinskí vojaci, jeden zomrel. Policajti útočníka zadržali
pred 2 dňami
NÁVOD: Sociálna poisťovňa ti môže poslať peniaze späť. Pozri si, v ktorých prípadoch vzniká preplatok a ako oň požiadať
NÁVOD: Sociálna poisťovňa ti môže poslať peniaze späť. Pozri si, v ktorých prípadoch vzniká preplatok a ako oň požiadať
pred hodinou
K prídavku na dieťa môžeš získať desiatky eur navyše. Pozri si, kto má nárok na menej známy príplatok
K prídavku na dieťa môžeš získať desiatky eur navyše. Pozri si, kto má nárok na menej známy príplatok
včera o 14:36
Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
pred 2 dňami
NÁVOD: Sociálna poisťovňa ti môže poslať peniaze späť. Pozri si, v ktorých prípadoch vzniká preplatok a ako oň požiadať
NÁVOD: Sociálna poisťovňa ti môže poslať peniaze späť. Pozri si, v ktorých prípadoch vzniká preplatok a ako oň požiadať
1
včera o 15:00
Prieskum Focusu ukázal rozpoltené Slovensko: 47 % ľudí chce dovládnutie Roberta Fica, 44 % žiada okamžité predčasné voľby
Prieskum Focusu ukázal rozpoltené Slovensko: 47 % ľudí chce dovládnutie Roberta Fica, 44 % žiada okamžité predčasné voľby
1
pred 2 dňami
Študentovi v banke omylom vydali 120-tisíc eur namiesto trinásťtisíc: Poctivo ich vrátil a dostal gumených medvedíkov
Študentovi v banke omylom vydali 120-tisíc eur namiesto trinásťtisíc: Poctivo ich vrátil a dostal gumených medvedíkov
2
pred 3 hodinami
Brutálny incident vo Veľkej Lomnici: Skupina detí napadla a vyzliekla donaha maloleté dievča
Brutálny incident vo Veľkej Lomnici: Skupina detí napadla a vyzliekla donaha maloleté dievča
29. 10. 2026 15:30
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
pred 4 dňami
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
31. 10. 2026 15:16
Od 1. januára stúpne dôležitý príspevok o 50 eur. Štát zvýši pomoc pozostalým na pohreb
Od 1. januára stúpne dôležitý príspevok o 50 eur. Štát zvýši pomoc pozostalým na pohreb
pred 3 dňami
Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
včera o 14:36
Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
Lifestyle news
„Chcela som viac, ako si myslíš. Aj keď len chvíľu, boli sme v spálni.“ Učiteľka údajne zneužívala 12-ročnú žiačku z okolia Nitry
pred 2 dňami
Herec Jon Bernthal známy zo seriálu The Punisher je zahalený do luxusu v novej kampani značky Fear of God
pred 2 dňami
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
31. 10. 2026 13:30
Parížsky luxus na svahu. Balenciaga predstavuje lyžiarsku kolekciu plnú funkčných modelov aj classy doplnkov
29. 10. 2026 14:30
Predstaviteľ Jona Snowa z Hry o tróny hviezdi v kampani značky Kith. Pozri si aristokratickú kolekciu Winter 2026
29. 10. 2026 9:50
Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex
27. 10. 2026 17:40
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
26. 10. 2026 14:55 1
ONLINE HRA: Dnes volíme na celom Slovensku. Otestuj si, aké mesto by vyrástlo z tvojich rozhodnutí
24. 10. 2026 8:00
Ikonické tenisky v novom šate. New Balance predstavuje model 990v7, ktorý je synonymom pohodlia a fresh štýlu
23. 10. 2026 17:40
Turistom najviac chutia šišky či Skalický trdelník. Toto je rebríček najobľúbenejších slovenských dezertov
21. 10. 2026 13:20
Slovensko Všetko
Brutálny incident vo Veľkej Lomnici: Skupina detí napadla a vyzliekla donaha maloleté dievča
2
pred 3 hodinami
Brutálny incident vo Veľkej Lomnici: Skupina detí napadla a vyzliekla donaha maloleté dievča
Slovenskom otriasol ďalší prípad detskej agresie a šikany.
V Trenčíne sa pobili ukrajinskí vojaci, jeden zomrel. Policajti útočníka zadržali
pred 2 hodinami
V Trenčíne sa pobili ukrajinskí vojaci, jeden zomrel. Policajti útočníka zadržali
Po 35 rokoch končí obľúbená slovenská pekáreň. Jej chlieb a pečivo milovali celé generácie
včera o 19:30
Po 35 rokoch končí obľúbená slovenská pekáreň. Jej chlieb a pečivo milovali celé generácie
Colníci na východe našli vo vysávači zubné implantáty
pred 2 hodinami
Colníci na východe našli vo vysávači zubné implantáty
Inflácia v eurozóne vyskočila na 4 percentá a dosiahla trojročné maximum: Hore ju ťahajú energie, Slovensko patrí k najlepším
pred 2 hodinami
Inflácia v eurozóne vyskočila na 4 percentá a dosiahla trojročné maximum: Hore ju ťahajú energie, Slovensko patrí k najlepším
V Dúbravke dávajú za stierače falošné pokuty: Majú znetvorené logo z AI
včera o 18:00
V Dúbravke dávajú za stierače falošné pokuty: Majú znetvorené logo z AI
Ekonomika Všetko
Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
pred 3 dňami
Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
pred 2 hodinami
Inflácia v eurozóne vyskočila na 4 percentá a dosiahla trojročné maximum: Hore ju ťahajú energie, Slovensko patrí k najlepším
pred 2 hodinami
Koniec po 420 rokoch: Známy pivovar Březňák zatvára brány, Heineken sťahuje varenie do iných závodov
Zahraničie Všetko
Drvivá prehra republikánov otriasa Bielym domom: Vance hádže vinu na vojnu s Iránom, Trump sa vyhráža zničením demokratov
pred 34 minútami
Drvivá prehra republikánov otriasa Bielym domom: Vance hádže vinu na vojnu s Iránom, Trump sa vyhráža zničením demokratov
včera o 07:01
Demokrati v amerických voľbách ovládli obe komory Kongresu: Trump priznal drvivú porážku
pred hodinou
Lietadlo z Dublinu do Ríma museli odkloniť na vojenskú základňu vo Francúzsku. Posádka riešila nahlásenú bombu
Slovensko Všetko
Brutálny incident vo Veľkej Lomnici: Skupina detí napadla a vyzliekla donaha maloleté dievča
2
pred 3 hodinami
Brutálny incident vo Veľkej Lomnici: Skupina detí napadla a vyzliekla donaha maloleté dievča
pred 2 hodinami
V Trenčíne sa pobili ukrajinskí vojaci, jeden zomrel. Policajti útočníka zadržali
včera o 19:30
Po 35 rokoch končí obľúbená slovenská pekáreň. Jej chlieb a pečivo milovali celé generácie

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Ameriku ovládlo Bluenami
včera o 12:54
Ameriku ovládlo Bluenami
Demokrati v amerických voľbách ovládli obe komory Kongresu: Trump priznal drvivú porážku. Americké kongresové voľby, tradične označované ako midterms, sa zmenili na nekompromisné zúčtovanie s republikánskou politikou.
V Iráne púšťajú video o jadrovom útoku
pred 2 dňami
V Iráne púšťajú video o jadrovom útoku
V Nepále sa zrazili vrtuľníky
pred 2 dňami
V Nepále sa zrazili vrtuľníky
VYSVETĽUJEME: O2 a UPC sa spojili. Čo sa mení pre zákazníkov a čo bude s cenami?
pred 3 dňami
VYSVETĽUJEME: O2 a UPC sa spojili. Čo sa mení pre zákazníkov a čo bude s cenami?
Na Floride sa zrútilo lietadlo
pred 3 dňami
Na Floride sa zrútilo lietadlo
Viac