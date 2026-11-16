Od 29. novembra začne v Európskej únii platiť novinka, ktorá k povinným dokladom vozidiel pridáva takzvaný environmentálny pas.
Nové pravidlo totiž nie je namierené na ľudí, ktorí už majú svoje auto prihlásené a bežne na ňom jazdia, píše tnlive.sk. Povinnosť sa týka priamo automobiliek a platí pre úplne nové modely vozidiel, ktoré prichádzajú na trh. Výrobcovia budú tento pas vydávať automaticky v digitálnej forme.
Pre šoférov to znamená, že nemusia chodiť na dopravný inšpektorát, nič tam nevybavujú a za samotné vystavenie pasu neplatia žiadne poplatky navyše. Ako upozornil odborník Martin Šebesta pre tnlive.sk, otázkou zostáva len to, či si výrobcovia a dovozcovia náklady na túto novinku časom premietnu do konečných cien nových vozidiel.
Pomôže ti, keď budeš kupovať jazdené
Na čo vlastne takýto pas slúži, keď už máme klasický technický preukaz? Nenahrádza ho, ale dopĺňa o dôležité detaily. Kým v bežnom techničáku nájdeš základné parametre auta, environmentálny pas sa zameriava najmä na spotrebu, emisie a stav batérie.
Podľa Šebestu to ocenia predovšetkým ľudia pri kúpe ojazdených áut – vďaka tomuto dokladu budú mať oveľa jasnejší prehľad o tom, v akom reálnom stave sa vozidlo v danom momente nachádza. Pas dostane auto jednorazovo, takže jeho platnosť netreba pravidelne obnovovať, a nič nemení ani na povinnosti chodiť na klasickú technickú a emisnú kontrolu.