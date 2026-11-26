Takto pomôžeš záchranárom.
Zavolal si sanitku? Týchto 5 rýchlych krokov ušetrí záchranárom cenné sekundy a pomôže im dostať sa k pacientovi bez zdržania.
1. Ak nie si pri pacientovi sám, počkaj posádku pred vchodom a odnaviguj ju priamo dnu.
2. Otvor vchodové dvere alebo bránku vopred. Ak sa to nedá, nahlás to operátorovi.
3. V tme zapni svetlá pri vchode aj na chodbe, skontroluj viditeľnosť čísla domu a operátorovi povedz poschodie aj meno na zvončeku.
4. Psov či mačky daj do samostatnej miestnosti, aby neprekážali alebo v strese nezaútočili.
5. Odprac z chodby topánky, tašky a iné veci, aby zdravotníci prešli s technikou aj s nosidlami.
Dôležité pravidlo: Ak si pri pacientovi sám, nikam nechoď a neprerušuj prvú pomoc – riaď sa len pokynmi operátora linky 155.