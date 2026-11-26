Test vodiča kamióna s cukrovou repou ukázal metamfetamín a amfetamín.
V stredu (25. 11.) medzi Hrachovišťom a Višňovým zišiel 35-ročný vodič nákladiaku mimo cesty, prevrátil sa na bok a zablokoval koľajisko. Do auta následne narazil osobný vlak s 23 cestujúcimi.
Hoci boli dychové skúšky na alkohol u oboch vodičov negatívne, orientačný drogový test u vodiča nákladiaku ukázal pozitívny výsledok na metamfetamín a amfetamín.
Polícia už celú vec rieši ako prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a prečin všeobecného ohrozenia. Preverujú aj postup rušňovodiča pred samotnou zrážkou.
Pri nehode sa vysypalo približne desať ton cukrovej repy. Predbežná škoda na nákladiaku a náklade je 20-tisíc eur, poškodenie vlaku odhadli na 50-tisíc eur.