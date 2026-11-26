Štvrtkové husté sneženie skomplikovalo železničnú dopravu v hlavnom meste.
Štátny dopravca Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zatiaľ rozsiahlejšie komplikácie spojené so štvrtkovým hustým snežením nezaznamenal. Hlási však prerušenie dopravy v úseku Bratislava-Petržalka - Rusovce. Na mieste je poškodená infraštruktúra. Pre TASR to uviedol hovorca ZSSK Ján Baček.
„Na odstránení poruchy pracujú Železnice Slovenskej republiky ako správca infraštruktúry. Predpokladaný čas obnovenia vlakovej dopravy zatiaľ nie je známy,“ uviedol Baček a dodal, že ZSSK zabezpečila náhradné autobusy.
Dopravca okrem toho zaznamenal v súvislosti s počasím výraznejšie predĺženie jazdy jedného vlaku v smere z Bratislavy do Košíc. Na ostatných tratiach doprava pokračuje.
„ZSSK situáciu priebežne sleduje a cestujúcim odporúča overiť si aktuálne informácie o svojom spojení na www.zssk.sk alebo v aplikácii IDeme vlakom,“ uzavrel hovorca.