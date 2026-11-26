Súťaž má deväť úsekov a približne 1,59 milióna km ročne.
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vyhlásila tender za 9,8 milióna eur (bez DPH) na 12 mesiacov, ktorým hľadá dopravcov na zabezpečenie autobusov namiesto málo vyťažených vlakov.
Prevádzka vlakov na týchto úsekoch je drahá a chodí nimi tak málo ľudí, že kapacitne v pohode stačí autobus. Nejde o dočasnú výluku, ale o trvalejší plán na vybraných tratiach.
Ktorých 9 úsekov sa to týka:
Banská Štiavnica – Zvolen os. st.
Zvolen os. st. – Horná Štubňa
Tisovec – Brezno
Tisovec – Jesenské
Jesenské – Fiľakovo
Šahy – Čata
Kúty – Skalica na Slovensku
Turzovka – Makov
Skalité – Zwardoň
Ceny, vlakové lístky aj bezplatné cestovanie (študenti, dôchodcovia) budú platiť naďalej pod hlavičkou ZSSK. Autobusy musia mať klímu, minimálne 40 miest, priestor na batožinu, kočíky a bezbariérový prístup.
Zatiaľ nejde o okamžitú stopku pre vlaky. Dopravcovia môžu posielať ponuky do 21. decembra 2026, presné dátumy zmeny a cestovné poriadky ZSSK oznámi až neskôr.