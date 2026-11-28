Svoje miesto sa po novom dozvedia až tri až štyri hodiny pred odletom.
Nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair zmenila pravidlá bezplatného prideľovania sedadiel. Cestujúci, ktorí si nepriplatia za konkrétne miesto, sa po novom dozvedia, kde budú sedieť, až tri až štyri hodiny pred odletom, informuje o tom denník The Irish Times.
Doteraz sa cestujúci o pridelenom sedadle dozvedeli pri online odbavení, ktoré sa otváralo 24 hodín pred odletom. Ak im miesto nevyhovovalo, mohli si za jeho zmenu priplatiť. Po novom už túto možnosť nebudú mať.
Ryanair zmenu obhajuje tým, že chce poskytnúť viac času cestujúcim, ktorí si za výber sedadla platia. Ostatným sa digitálny palubný lístok automaticky aktualizuje niekoľko hodín pred odletom.
Nové pravidlá platia od konca októbra, keď spoločnosť prešla na zimný letový poriadok. Zmena vyvolala kritiku časti cestujúcich, podľa ktorých sa ich aerolinky snažia motivovať k ďalším výdavkom.