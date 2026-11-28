Poľadovica platí v Banskobystrickom kraji a vybraných okresoch, snehové jazyky v ďalších krajoch.
Ak sa dnes (sobota 28. 11.) chystáš von alebo za volant, radšej spomaľ. SHMÚ má na mape výstrahy prvého stupňa takmer pre celé Slovensko a hygienici z ÚVZ varujú pred úrazmi.
Snehové jazyky a záveje (najväčší problém dňa): Výstrahy platia pre celý Bratislavský, Trnavský a Prešovský kraj, takmer celý Žilinský (okrem Turčianskych Teplíc), väčšinu Trenčianskeho a Košického kraja + okresy Nitra a Topoľčany. Trvajú do sobotného popoludnia, na východe až do nedele (29. 11.).
Od 3:00 ráno až do sobotného večera fúka v okresoch Košice-mesto a Košice-okolie.
Doznievajú výstrahy pred poľadovicou (Banskobystrický kraj, Rožňava, Levice, Zlaté Moravce), hustou hmlou s dohľadnosťou len 50 – 200 m (BB kraj, Košice-okolie, Rožňava) a snežením v Košiciach (do 5 cm nového snehu).
Rýchly survival guide od ÚVZ SR:
Zober si protišmykové topánky a ruky nedávaj do vreciek – keď sa šmykneš, potrebuješ balans, inak hrozia zlomeniny alebo otras mozgu. Pozor nad hlavu: Z budov a stromov sa môže zosunúť ťažký sneh. Vrstvy a astmatici: Ak ideš do závejov, daj si nepremokavé vrstvy a rukavice. Ak máš astmu alebo si meteosenzitívny/á, studený hmlistý vzduch ti dnes môže zhoršiť dýchanie aj náladu.