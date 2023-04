Boli sme na pretekoch králikov v Bratislave. Predstavili sa nám rozkošní účastníci králičieho hopu

Počas Bratislavských mestských dní prebiehala netradičná športová udalosť. Za petržalským kultúrnym domom DK Lúky súťažili králiky v štyroch disciplínach – v skoku do diaľky, do výšky, v rovinke či v parkúre. Spolu s králikmi cez dráhy behali aj ľudia, ktorí ich sprevádzali na súťaži.



Na mieste sme sa rozprávali s ľudskými aj so zvieracími pretekármi. Medzi nimi bola aj 9-násobná majsterka Európy v králičom hope. Viac uvidíš v reportáži.

