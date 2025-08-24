Erik Kaliňák tvrdí, že Bombic je vo väzbe neprávom.
- Erik Kaliňák v politickej diskusii na TA3 sa zastal Daniela Bombica a tvrdil, že je vo väzbe úplne neprávom.
- Na otázku moderátora v relácii TA3 V politike, čo hovorí na tvrdenie Bombica, že je obeťou „sionistického kolosu“, Erik Kaliňák odpovedal: „Asi niečo na tom bude.“
- Člen opozičného hnutia PS Martin Dubéci tvrdenia Kaliňáka odmietol. Upozornil na viaceré útočné a nenávistné vyjadrenia obvineného.
Citát: „Žiaľ, dnes sme svedkami toho, že súdna moc v niektorých prípadoch, kde sa im to hodí a kde je na nich vyvíjaný mediálny tlak, popiera svoje vlastné predchádzajúce rozhodnutia a popiera judikatúru Európskej únie,“ podotkol Kaliňák.
Širší kontext: Kaliňák v relácii obhajoval výdavok 350-tisíc eur na analýzu Slovenskej akadémie vied, ktorá vyvrátila tvrdenia o tom, že očkovanie proti covidu mení ľudskú DNA. Tvrdí, že peniaze neboli premrhané, pretože sa takto financuje veda prostredníctvom rôznych projektov. Zároveň dodal, že téma vakcín ešte nie je uzavretá a podľa neho by sa mali porovnať metodiky vedcov zo SAV s postupmi, ktoré použila Soňa Peková, spolupracujúca s Petrom Kotlárom.
Podpredseda parlamentu Martin Dubéci z Progresívneho Slovenska reagoval, že je nepochopiteľné, aby sa krajina zaoberala „pokútnymi analýzami pána Kotlára“, keď má množstvo dôležitejších problémov. Kaliňák pritom kritizoval spôsob, akým SAV komunikovala výsledky, keď podľa neho pôsobila „ako malé deti“. Závery štúdie síce rešpektuje, no chce sa ešte oboznámiť s celou analýzou a jej metodikou.
