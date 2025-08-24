Kategórie
Barbora Fábryová TASR
dnes 24. augusta 2025 o 16:39
Čas čítania 0:55

Erik Kaliňák bráni Bombica. Pripustil jeho slová o tom, že je obeťou „sionistov“

Slovensko
Erik Kaliňák bráni Bombica. Pripustil jeho slová o tom, že je obeťou „sionistov“
Zdroj: TASR/Martin Baumann

Erik Kaliňák tvrdí, že Bombic je vo väzbe neprávom.

  • Erik Kaliňák v politickej diskusii na TA3 sa zastal Daniela Bombica a tvrdil, že je vo väzbe úplne neprávom.
  • Na otázku moderátora v relácii TA3 V politike, čo hovorí na tvrdenie Bombica, že je obeťou „sionistického kolosu“, Erik Kaliňák odpovedal: „Asi niečo na tom bude.“
  • Člen opozičného hnutia PS Martin Dubéci tvrdenia Kaliňáka odmietol. Upozornil na viaceré útočné a nenávistné vyjadrenia obvineného.

Citát: „Žiaľ, dnes sme svedkami toho, že súdna moc v niektorých prípadoch, kde sa im to hodí a kde je na nich vyvíjaný mediálny tlak, popiera svoje vlastné predchádzajúce rozhodnutia a popiera judikatúru Európskej únie,“ podotkol Kaliňák.

Širší kontext: Kaliňák v relácii obhajoval výdavok 350-tisíc eur na analýzu Slovenskej akadémie vied, ktorá vyvrátila tvrdenia o tom, že očkovanie proti covidu mení ľudskú DNA. Tvrdí, že peniaze neboli premrhané, pretože sa takto financuje veda prostredníctvom rôznych projektov. Zároveň dodal, že téma vakcín ešte nie je uzavretá a podľa neho by sa mali porovnať metodiky vedcov zo SAV s postupmi, ktoré použila Soňa Peková, spolupracujúca s Petrom Kotlárom.

Podpredseda parlamentu Martin Dubéci z Progresívneho Slovenska reagoval, že je nepochopiteľné, aby sa krajina zaoberala „pokútnymi analýzami pána Kotlára“, keď má množstvo dôležitejších problémov. Kaliňák pritom kritizoval spôsob, akým SAV komunikovala výsledky, keď podľa neho pôsobila „ako malé deti“. Závery štúdie síce rešpektuje, no chce sa ešte oboznámiť s celou analýzou a jej metodikou. 

Prečítaj si aj tieto články:

24. augusta 2025 o 11:10 Čas čítania 0:45 Blanár kritizuje ukrajinské útoky na ropovod Družba. Nepovedal, či vláda odvolá Kotlára Blanár kritizuje ukrajinské útoky na ropovod Družba. Nepovedal, či vláda odvolá Kotlára
22. augusta 2025 o 6:30 Čas čítania 5:01 Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
21. augusta 2025 o 16:00 Čas čítania 0:57 AKTUÁLNE: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky. Vyhlásenia o vysokom množstve DNA sú mylné a zavádzajúce AKTUÁLNE: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky. Vyhlásenia o vysokom množstve DNA sú mylné a zavádzajúce
erik kaliňák
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák
Súvisiace témy:
Erik Kaliňák Správy z domova Vláda Roberta Fica
Náhľadový obrázok: TASR/Martin Baumann
