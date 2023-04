Mladí slovenskí hokejisti do 18 rokov nezískali bronz na majstrovstvách sveta, Kanada vyhrala v predĺžení

OK

OK

Mladí slovenskí hokejisti do 18 rokov bojovali o bronzovú medailu na MS v hokeji U18 vo Švajčiarsku. Kanadských súperov sa im však nepodarilo poraziť v riadnom hracom čase a do predĺženia šli so stavom 3 : 3. Kanada koncom predĺženia rozhodla a vyhrala 4 : 3. Domov si berie bronz.

Slovensko sa tak umiestnilo na štvrtom mieste.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.