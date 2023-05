Jeho otca odsúdili na 15 rokov za konope, príde aj o dom: Navštevujeme ho raz do mesiaca, plakať pred ním nechceme (Rozhovor)

„Otec nikomu v živote neublížil a jeho majetok je jedna stará Škoda Felicia za 500 eur a motorka z roku 1993 za nejakých 800 eur. Pozrieť ho môžeme ísť raz za mesiac, no nikdy mu nedávame najavo smútok. Poplačeme si vždy, až keď už ideme z väznice domov. Jediné, čo nás drží, je tá nádej, že sa domôžeme spravodlivosti,“ hovorí Patrik Šipoš.

Patrik je jediný syn bývalého majstra Európy v rýchlostných člnoch Josefa Šipoša, ktorého v utorok neprávoplatne odsúdil Okresný súd v Trnave na 15 rokov za mrežami a prepadnutie majetku štátu vrátane rodinného domu. Jeho 20-ročný syn, ktorý sa navyše stará o chorých starých rodičov, by tak mohol prísť o strechu nad hlavou.

V tomto rodinnom dome pri Hlohovci mala nájsť NAKA pri zásahu pred dvomi rokmi viac ako 14 kilogramov sušenej marihuany, ktorej odhadovaná hodnota bola viac ako 114-tisíc eur. Bývalý športový reprezentant Slovenska nepopiera pestovanie marihuany, no trvá na tom, že ju nepredával.

Zo sušiny údajne vyrábal liečivé mastičky, ktoré následne zadarmo rozdával onkologickým pacientom a známym. Rozsudok kritizujú viacerí politici zo SaS či mimoparlamentného Progresívneho Slovenska. Opätovne hovoria o potrebe dekriminalizácie marihuany či o znížení drakonických trestov.

V rozhovore, ktorý sme s Patrikom robili deň po verdikte súdu, nám povedal, prečo vynadal sudcovi a odišiel zo súdnej siene, kam by šiel, ak by prišiel o strechu nad hlavou, ako sa mu zo dňa na deň zmenil život, aký je to pocit vidieť otca vo väznici, aký im prišiel odkaz od prezidentky Čaputovej, ale aj prečo je na sto percent presvedčený, že „boj za spravodlivosť“ vyhrajú.

Aké boli tvoje pocity bezprostredne po verdikte okresného súdu?

Nevydržal som to až do konca. Keď pán sudca začal odôvodňovať jeho rozsudok, tak som naňho vybehol, vynadal som mu a odišiel som zo súdnej siene. Asi sa za to ani nechcem ospravedlniť, aj keď viem, že to bolo možno cez.

Kvôli čomu konkrétne si vyletel?

Začal totiž rozprávať, že on je vlastne ten dobrý, keď nechce vykonať expertízu nanovo. Lenže ona sa ani nedá nanovo spraviť, pretože Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru (KEÚ PZ) pochybil a zničil niektoré stopy. Tam totiž boli evidentné pochybenia, ktoré potvrdil aj znalec. V tých výpovediach je to čierne na bielom, že umelo navýšili hmotnosť zaistených sušín, v dôsledku čoho otcovi vychádza omnoho vyšší trest. Sudca to však úplne ignoruje.

Aké množstvo marihuany mal podľa teba tvoj otec doma?

To nikto presne nevie, ani samotný súd, znalci a dokonca ani otec, no určite toho nebolo tak veľa, ako hovorí sudca. My sme najprv spochybnili tri kýble, kde bol úplný odpad, a to napokon aj vyškrtli. Potom sa však objavili fotky zo znaleckého posudku, na ktorých bolo zjavne vidieť, že nie je odseparovaný ani pri jednej stope upotrebiteľný a neupotrebiteľný materiál.

Takže nám navážili aj také časti rastlín ako stonky, semená, listy atď., ktoré neobsahujú absolútne žiadne THC. To totiž tvorí len cca 1 % celej rastliny. A teraz nik vlastne nevie, koľko tam toho reálne bolo, keďže boli zničené stopy. To je ďalším veľkým pochybením, pretože počas celého súdneho procesu by malo byť možné všetky stopy a dôkazy dohľadať a preskúmať a toto experti KEÚ PZ porušili a doteraz ich za to nikto nestíha.

Ako k tomu pristúpil sudca?

My sme o to teraz žiadali prokuratúru aj sudcu, ale zatiaľ sa k tomu nikto nevyjadril. Takže som veľmi zvedavý, či ich začnú stíhať vo veci umelého navyšovania otcových paragrafov, pretože čím je vyššia hmotnosť sušín, tým má otec vyšší paragraf a trest. A na základe hmotnosti, ktorú nik vrátane sudcu nevie určiť, sa tu vlastne celý čas súdi.

A keď sa dôkazy nedajú nanovo odvážiť a presne určiť hmotnosť na gramy bez odpadu a častí neobsahujúcich THC, keďže stopy sú zničené, tak nemôžete človeka odsúdiť. Vtedy sa musí využiť právna zásada in dubio pro reo (v pochybnostiach v prospech obvineného, pozn. red.), a teda má byť zbavený celého obvinenia. Zhodujú sa na tom aj právne špičky a sudcovia zo Spojených štátov či z európskych krajín, s ktorými komunikujeme.

Čo budeš robiť, ak neuspejete a majetok spoločne s rodinným domom prepadne štátu? Máš kam ísť?

Mám priateľku a cez zimu bývame u jej rodičov, pretože ja by som sám nedokázal finančne utiahnuť taký veľký dom. Popritom pomáham aj otcovi, starým rodičom, nehovoriac o tom, aké finančne náročné sú už len tie samotné súdy. To stojí veľké peniaze. V lete sa vraciame do domu, a ak by mi ho teda zobrali, tak by som naozaj nemal kam ísť.

Ale je veľmi dôležité povedať, že ten dom nepochádza zo žiadnej trestnej činnosti, pretože má 25 rokov a darovali mu ho starí rodičia. Otec naň nedal ani cent. Máme túto námietku podanú aj na Ústavný súd, ktorý ju prijal, len o nej ešte nerozhodol.

A čo tvoji starí rodičia, oni tiež prídu o strechu nad hlavou?

Oni s nami nebývajú, to sa len niekde v médiách začalo mylne šíriť, že žijú s nami v tom rodinnom dome. Starí rodičia síce majú kde bývať, aj keby náš dom prepadol štátu, ale okrem mňa sa nemá o nich teraz kto postarať. Zostalo to celé na mne, a keďže už nevládzu, tak sa o nich musím starať každý deň. Ale našťastie to spoločnými silami zatiaľ zvládame. Jediný ich sen je, aby sa dožili toho, že otca pustia na slobodu. A vážne im hrozí, že sa ho už nedožijú.

Drakonický trest dostal tvoj otec predovšetkým za veľké množstvo marihuany. Predpokladám však, že vedel, aké máme zákony v súvislosti s drogami a aké extrémne vysoké tresty sa za ich porušenie udeľujú. Prečo to aj napriek tomu riskoval?

