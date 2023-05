Potraviny nakúpiš čoraz častejšie aj na čerpacích staniciach. Pribudnú ich desiatky po celom Slovensku.

OK

Návrh o nedeľnom zákaze predaja núti obchodníkov k hľadaniu rôznych alternatív. Jednou z nich predstavujú čerpacie stanice. Hoci je koncept predaja základných potravín na benzínkach na Slovensku zabehnutý viac rokov, OMV a Billa sa dohodli na výraznom rozšírení možností, píšu tvnoviny.



Na Slovensku je v prevádzke 5 čerpačiek OMV, ktoré už dnes zákazníkom ponúkajú sortiment základných potravín. Menším háčikom je, že sú drahšie ako v samotnom supermarkete. „Je to z dôvodu, že sme otvorení 24 hodín 7 dní v týždni. Na druhej strane sa ich snažíme stanovovať tak, aby boli pre zákazníka dostupné,“ vysvetlila pre portál Miriam Fellingerová, retail manažérka spoločnosti OMV Slovensko.



V praxi to znamená, že zákazník si priplatí približne euro za 250-gramové maslo, za kilo ryže 50 centov. Približne rovnaká cena ako v supermarkete je nastavená pre cestoviny. Drahšia je aj zelenina či ovocie. Platí to aj pre pečivo ako rožky či chlieb.

Takéto plnohodnotnejšie čerpačky chce OMV do konca roka rozšíriť z aktuálnych 5 na 20 prevádzok. V horizonte 3 rokov by ich na Slovensku malo fungovať až 70.

Na potravinový koncept sa v uplynulých rokoch chytili aj iné spoločnosti ako Shell, Slovnaft či v súčasnosti na Slovensku najviac expandujúca spoločnosť Orlen. Shell má potravinový koncept pod značkou Shell Gourmet v prevádzkach približne 5 rokov. Slovnaftu sa, naopak, takýto prístup neosvedčil. Podľa hovorcu Antona Molnára o to ľudia nemali očakávaný záujem.





Ak by v parlamente prešiel návrh o zákaze nedeľného predaja, dá sa očakávať, že trend potravín na čerpacích staniciach sa výrazne urýchli.

