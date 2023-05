Na diaľnici by mala byť maximálna rýchlosť 60 km/h, navrhuje švajčiarsky expert. Má na to jasné dôvody, ktoré teraz vysvetľuje

Na diaľniciach by sa malo jazdiť maximálne rýchlosťou 60 km/h, aby sme ľudí odradili od šoférovania. Tento kontroverzný názor najnovšie prezentoval profesor Vincent Kaufmann zo Švajčiarskeho federálneho technologického inštitútu v Lausanne, ktorý sa špecializuje na výskum mobility, informuje portál Blick.ch.

Dôvod je podľa neho jasný, ľudí chce z osobných áut prinútiť presadnúť do verejnej dopravy. „Zistili sme, že maximálna kapacita diaľnic je dosiahnutá pri rýchlosti 60 km/h. Pri rýchlosti 60 km/h by trasu Ženeva – Lausanne vodičom trvalo prejsť 1 hodinu a 10 minút namiesto 45 minút. Zníženie povolenej rýchlosti na diaľnici na 60 km/h by znamenalo, že by ľudia jazdili menej,“ vysvetlil svoj zámer profesor.

Švajčiarsky minister dopravy Albert Rösti navrhoval rozšíriť diaľnice o ďalšie pruhy, aby sa zredukovala hustota premávky a zmenšili zápchy. Spolková rada krajiny sa rozhodla neakceptovateľnú dopravnú situáciu riešiť rozšírením diaľnice A1 na minimálne šesť pruhov v úsekoch Bern – Zürich a Lausanne – Ženeva.

Toto rozhodnutie je podľa Kaufmanna v rozpore s parížskou klimatickou dohodou. Ľudstvo podľa neho nerobí dostatočne veľa na to, aby dosiahlo ciele vytýčené v tejto dohode, a tak bude potrebné pristúpiť k drastickejším opatreniam.

