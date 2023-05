PREHĽAD: Takto vyzerajú nástupné platy pre absolventov stredných škôl

Ak držíš v ruke maturitné vysvedčenie a kladieš si otázku, čo ďalej, v nasledujúcich riadkoch ti poradíme, ako sa orientovať na trhu práce a na čo by si nemal zabudnúť, keď opustíš školské lavice. Úplne na začiatok by si mal vedieť, že hoci do školy prestávaš chodiť už po maturite, štát ťa ako študenta eviduje omnoho dlhšie. „Absolvent strednej školy je považovaný za nezaopatrené dieťa do 31. augusta kalendárneho roka, v ktorom riadne ukončil štúdium. Do tohto dátumu hradí za neho zdravotné poistenie štát,“ upozorňuje v oficiálnom dokumente Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ak sa ti nepodarí ihneď po maturite zamestnať, je pre teba výhodnejšie sa zaregistrovať na úrade práce. Zdroj: Pexels/olia danilevich

Po tomto dátume by si sa mal v prípade, že si nenájdeš prácu, do desiatich dní zaregistrovať na úrade práce. Plynie z toho výhoda pre teba, pretože ak ťa bude štát oficiálne registrovať ako nezamestnaného, bude za teba ďalej hradiť zdravotné poistenie. Na prvú návštevu úradu práce si nezabudni vziať občiansky preukaz, kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, čiže maturitné vysvedčenie, a potvrdenie o dĺžke štúdia vydané školou.

Ak to neurobíš a staneš sa dobrovoľne nezamestnaným, budeš si musieť za zdravotné poistenie platiť sám a jeho aktuálna výška sa pohybuje vyše 80 eur mesačne. „Sociálne poistenie sa odvádza iba počas obdobia, keď človek pracuje. Zdravotné poistenie sa platí stále. Študentom ho prepláca štát, rovnako aj nezamestnaným, ktorí sú evidovaní na úrade práce. Inak si ho musia hradiť sami,“ dopĺňa hovorkyňa pracovného portálu Profesia.sk Nikola Richterová.

Trh má záujem aj o absolventov

Pracovné portály ako Profesia.sk alebo štátny portál sluzbyzamestnanosti.gov.sk ponúkajú tisíce pracovných ponúk aj pre čerstvých absolventov stredných škôl. „Najviac pracovných ponúk vidíme v obchode, administratíve, vo výrobe, v doprave, špedícii a logistike, v elektrotechnike a energetike, vo financiách a v účtovníctve, strojárstve, bankovníctve či v cestovnom ruchu, gastre a hotelierstve,“ odpovedá Richterová na otázku, ktoré odvetvia majú najväčší záujem o absolventov stredných škôl.

Zamestnávatelia na pracovných portáloch najčastejšie hľadajú mladých ľudí, ktorí by zaujali pozície administratívnych pracovníkov, predavačov, operátorov výroby, odborných predajcov, robotníkov, pokladníkov, obchodných zástupcov, skladníkov, montážnikov či asistentov v administratíve.

Hľadanie prvej práce nemusí byť komplikované, ak vieš, ako na to. Zdroj: Pexels/Vlada Karpovich

Uchádzači o zamestnanie po skončení strednej škole však majú zväčša záujem o iný typ práce. „Ľudia v tomto roku reagujú najviac na pozície v žurnalistike a médiách, marketingu a PR, administratíve, štátnej správe a zákazníckej podpore. Spomedzi konkrétnych pozícií ide o redaktora, marketingového špecialistu, dokladača tovaru, lektorov, referentov či špecialistov call centra,“ dopĺňa Richterová.

Skúsenosti môžeš nadobudnúť aj tak, že sa prihlásiš na stáže alebo brigády, ktoré množstvo firiem pravidelne ponúka absolventom priamo na svojich stránkach. Okrem sledovania pracovných portálov, skús z času na čas zájsť aj na oficiálny web spoločnosti, pre ktorú by si chcel pracovať, aby ti neušli žiadne zaujímavé ponuky.

Čerství absolventi nie sú odkázaní na minimálnu mzdu

Hoci s vyšším platmi sa spájajú zväčša seniorské pozície, ktoré si vyžadujú dlhoročnú prax, automaticky to neznamená, že ako čerstvý absolvent budeš nútený vziať prácu s nízkym platom. V niektorých odvetviach sú totiž aj stredoškolskí absolventi hodnotení lepšie.

V tabuľke si môžeš pozrieť, ako vyzerajú výšky priemerných miezd v hrubom pre stredoškolských absolventov v jednotlivých odvetviach na základe dát pracovného portálu Profesia.sk.

Obchod 997 eur Administratíva 1 086 eur Výroba 1 009 eur Doprava, špedícia a logistika 1 012 eur Cestovný ruch, gastro a hotelierstvo 1 062 eur Elektrotechnika a energetika 1 151 eur Financie a účtovníctvo 1 200 eur Strojárstvo 1 118 eur Bankovníctvo 1 432 eur

Prehľad najzaujímavejšie ohodnotených pracovných pozícií, na ktoré nepotrebuješ vysokú školu, si môžeš pozrieť v našom staršom článku, kde sme mapovali konkrétne pracovné ponuky.

Keď potrebuješ pomoc, štát ti môže poskytnúť konzultanta alebo doplní vzdelanie

Zorientovať sa v pracovných ponukách, najmä ak si hľadáš prácu úplne prvýkrát, nie je nič jednoduché. Pomôcť ti môže služba, na ktorú upriamuje pozornosť Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a množstvo ľudí o nej ani netuší. Úrady práce ti totiž môžu poskytnúť služby odborného poradenstva, ktoré je zamerané na zisťovanie toho, aké máš osobnostné predpoklady, schopnosti a čo by si v rámci práce mohol zvládnuť.

Počas konzultácie sa tiež môžeš dozvedieť, či ti tvoje vzdelanie postačuje na prácu, ktorú by si chcel robiť, prípadne ako by si svoje vzdelanie mohol doplniť. Štát ti takisto môže zaplatiť dodatočné vzdelávacie kurzy, ktoré slúžia na zlepšenie komunikačných zručností, osobnostného rozvoja vrátane manažérskych a podnikateľských

kompetencií, počítačových a jazykových zručností. Tento nástroj sa volá KOMPAS+ a viac sa o ňom dozvieš tu.

Druhou možnosťou je rekvalifikačný kurz. Ak by si sa rozhodol na pracovnom trhu pre povolanie, na ktoré nemáš oprávnenie, štát ti vďaka projektu REPAS+ môže uhradiť špecializovaný kurz. V ponuke sú rôzne kurzy, či už sa rozhodneš robiť maséra, kaderníčku, chceš skúsiť IT sektor alebo si dokonca urobiť vodičský preukaz typu C. Prihlášku a presné podmienky nájdeš na tomto linku.

