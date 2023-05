FOTO: Po celej Bratislave pribúdajú nové dopravné značky, ktoré doteraz Slováci nepoznali. Majú zlepšiť dopravnú situáciu.

OK

Bratislavská polícia bude pred križovatky so zvýšenou hustotou premávky dočasne umiestňovať špeciálne dopravné značenie. Vodičov bude vyzývať, aby nevchádzali do križovatky, pokiaľ nemôžu plynulo pokračovať v jazde.

Policajti šoférov žiadajú, aby rešpektovali nové dopravné značky a prispôsobili svoju jazdu aktuálnej cestnej premávke. „To znamená, aby nevchádzali do križovatky, ak im situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde tak, že by boli nútení zastaviť vozidlo na križovatke. To neplatí, ak vodič musí zastaviť vozidlo v križovatke z dôvodu dávania prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku alebo pri odbočovaní doľava,“ píšu na Facebooku.

V súčasnosti nové dopravné zariadenie umiestnili na križovatke ulíc 29. augusta – Cukrová. Postupne však budú pribúdať v celom meste.











