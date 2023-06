Šimko zo Sme rodina zdieľal fotku polonahej opitej ženy, vraj naznačoval, že ide o Dorotu Nvotovú. Politička žiada ospravedlnenie

Minulý týždeň herečka a spisovateľka Dorota Nvotová oznámila svoj vstup do politiky, pridala sa k hnutiu Demokrati Eduarda Hegera. Poslanec Národnej rady Jozef Šimko zo Sme rodina krátko nato zdieľal fotografiu, na ktorej leží na lavičke spiaca žena s tmavými vlasmi v spodnej bielizni s plechovkou piva v ruke, a doplnil ju statusom: Ďalšia politička na výslní. Pani herečka, spisovateľka, umelkyňa a teraz už aj politička.

Nvotová je presvedčená, že fotografiou narážal na ňu.



„Vyzývam Jozefa Šimka zo Sme rodina, aby sa ospravedlnil za šírenie lži o mne. Keď som do toho boja vstúpila, vedela som, že bude plný hnoja,“ začína svoj status Nvotová. Šimko, ktorý zároveň zastáva aj funkciu primátora Rimavskej Soboty, síce Nvotovú v statuse priamo neoznačil, ale politička to vníma ako útok na svoju osobu a rozhodla sa reagovať. Šimko sa k statusu zatiaľ nevyjadril.

V statuse ďalej uvádza, že na fotke nie je ona a žena na fotografii má podľa nej plnšie poprsie, krajšiu figúru a luxusnú spodnú bielizeň. „Od poslanca Národnej rady a primátora by som čakala, že si fotku bez zdroja dá aspoň do vyhľadávača predtým, než ma klamlivo obviní. Našli by ste napríklad, že táto fotka je na ruských aj poľských weboch. A priemerne inteligentnému človeku by došlo, že to buď Nvotová nie je, alebo je z akéhosi dôvodu známa aj u Putina,“ pokračuje v statuse.

Nvotová doplnila, že jej v podstate závidí a zároveň ju obdivuje za to, že dokáže chodiť vo vysokých podpätkoch po požití alkoholu. Šimko status medzitým stiahol.

