VIDEO: Odchod z koncertu Rammsteinu sa v Trenčíne zmenil na nočnú moru. Kolóny trvali do piatej ráno, zaseknuté boli tisíce áut.

OK

OK

Koncert nemeckej kapely Rammstein, ktorý sa uskutočnil v stredu večer na trenčianskom letisku, prilákal desaťtisíce fanúšikov. Návštevníci, ktorí sa na koncert priviezli autom, však napokon strávili viac času v kolónach ako na koncerte.

Najväčšie problémy sa objavili hneď po skončení vystúpenia, keď sa fanúšikovia hrnuli do áut, ale následne zostali v areáli letiska zaseknutí na niekoľko hodín. Viacero fanúšikov, ktorí kontaktovali našu redakciu, v kolónach čakalo dlhé hodiny a odísť sa im podarilo až nadránom okolo štvrtej či piatej hodiny.

Polícia na sociálnej sieti upozornila na to, že tri hodiny po skončení koncertu sa na parkovisku na letisku stále nachádzalo okolo 3-tisíc vodičov.

Policajti sa počas celej stredy pokúšali zmierniť dopad koncertu na dopravu v okolí mesta, nápor 40-tisíc fanúšikov napriek tomu situáciu na cestách výrazne skomplikoval.

Desaťminútová cesta im trvala päť hodín

„My sme do auta sadli fakt medzi prvými. Bolo 23:47, je 4:40 a my sme vošli do dediny Veľké Bierovce, ktorá je za letiskom,“ uviedla na Instagrame jedna z účastníčok koncertu, ktorá kontaktovala Refresher. Podľa jej slov bola organizácia na mieste veľmi zlá, čo spôsobilo, že sa niektorí vodiči hodiny nepohli z miesta.

Na zlú dopravnú situáciu po koncerte upozornili aj trenčianski policajti, ktorým sa až po troch hodinách po jeho ukončení podarilo spojazdniť druhý výjazd z parkoviska. „Koncert je už pár hodín ukončený, no mnohým fanúšikom sa ešte nepodarilo opustiť na vozidlách parkovacie plochy letiska,“ uviedli na sociálnej sieti približne o tretej hodine v noci.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.