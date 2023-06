Srdcervúce gesto: Chorvátsky atlét pomohol zničenému súperovi do cieľa. Aj tak ho diskvalifikovali.

Chorvátsky atlét Dino Bošnjak spravil na III. Európskych hrách v Poľsku obdivuhodné gesto. Tesne pred cieľom v pretekoch na 5000 metrov si všimol, že jeho súper, slovinský bežec Vid Botolin, mal problém udržať sa na nohách. Keď k nemu pribehol, chytil ho a pomohol mu dostať do cieľa. Tam Slovinca okamžite posadili na vozík. Píšu o tom Športky.

A moment of sportsmanship in the 5000m in #Silesia2023. 🤗 #EG2023 pic.twitter.com/AIAo5B5fCf