More v obľúbenej destinácii Slovákov zaplavili výkaly a vložky. Sklamaní dovolenkári sa sťažujú na situáciu v Chorvátsku

Dovolenkárov v Chorvátsku čakalo nepríjemné prekvapenie. Kúpanie v mori im prekazili výkaly aj vložky.

Českú rodinu znechutilo more na vytúženej dovolenke na Makarskej riviére v Chorvátsku. Do svojej obľúbenej destinácie sa vracali roky, po tohtoročnom nepríjemnom zážitku však už ďalšiu dovolenku v chorvátskej Dalmácii neplánujú.

Dôvodom sú výkaly, ktoré sa vyplavili do mora. O nepríjemnú skúsenosť sa dovolenkár Václav podelil s portálom TN.cz.

Do chorvátskej dedinky Brela rodina vycestovala ešte pred hlavnou dovolenkovou sezónou. Idylku im však znepríjemnil odporný smrad a výkaly, ktoré počas dvoch dní zaplavili inak priezračne čisté more. Na dovolenke strávili dva týždne, takže more nebolo znečistené stále, ale dojem z pláže im tieto dva incidenty výrazne pokazili.

Smradľavá pena aj hygienické vložky

„Nechutný, stovky metrov dlhý pruh smradľavej peny, fekálií, rozomletých papierov a miestami aj hygienických potrieb pre ženy, ako sú vložky,“ opísal zážitok. Chorvátsko síce milujú, po nepríjemnej skúsenosti sa však už na rovnaké miesto vrátiť neplánujú.

Rovnakú skúsenosť zažili aj minulý rok. „Pre Chorvátsko máme slabosť, ale toto naozaj nejde. Brela je skutočne top miesto, tzv. kráľovná Jadranu, a ani to nepomohlo,“ uzavrel svoj zážitok.