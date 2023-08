Z Bratislavy môžeš už túto jeseň odletieť do troch exotických destinácií. Prepraví ťa tam najmodernejší Airbus

Letenky do exotických destinácií budú stáť približne 1300 eur.

Z bratislavského letiska začne túto jeseň lietať najmodernejší Airbus A350-900. Destinácie, s ktorými bude mať Bratislava priame letecké spojenie, sa rozšíria o Vietnam, Dominikánsku republiku a Kubu. Lety spustí skupina DER Touristik Eastern Europe, informuje portál Dromedar.sk.

„Vítame zaujímavú spoluprácu so skupinou DER Touristik. Je to výborná možnosť ponúknuť cestujúcim až tri nové exotické destinácie, do ktorých sa z Bratislavy doteraz nikdy pravidelne nelietalo,” uviedol pre portál Dušan Keketi, generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika. Lietadlo ponúka miesta pre 432 pasažierov.

Podľa informácií budú letenky do exotických destinácií stáť približne 1300 eur. V cene letenky spoločnosť ponúka palubnú batožinu s hmotnosťou 10 kilogramov a jednu odbavenú batožinu s hmotnosťou 23 kilogramov.

„Lietadlo odštartuje vždy z Bratislavy, poletí do Prahy na dotankovanie a z pražského letiska už potom priamo do destinácie. Spiatočný let bude smerovať znova najskôr do Prahy a následne potom pokračovať do Bratislavy,“ dodal predseda predstavenstva skupiny Jiří Jelínek.