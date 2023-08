Seniorka mala v mozgu 8-centimetrového červa. Musela ísť na chirurgiu

„Je to živé a hýbe sa to!“ reagovala chirurgička Hari Priya Bandiová, keď pacientke prvýkrát v histórii vyoperovala osem centimetrov dlhého červa.

Seniorka z Austrálie sa dlhodobo sťažovala na rôzne zdravotné problémy, bola zábudlivá a trpela na depresiu. Po vyšetrení v Canberre magnetická rezonancia zistila v jej mozgu chorobnú zmenu vyžadujúcu si chirurgický zákrok. Lekári zistili, že v skutočnosti išlo o živého parazita. Správu priniesol portál The Guardian.

Austrálski lekári vyoperovali z mozgu 64-ročnej ženy živého osem centimetrov dlhého červa. Zákrok robila chirurgička Hari Priya Bandiová. „Len som si pomyslela: 'Čo to je? Nedáva to žiadny zmysel. Ale je to živé a hýbe sa to',“ citovali ju v utorok noviny The Canberra Times.



Po konzultácii s odborníkmi sa ukázalo, že ide o druh parazitického červa Ophidascaris robertsi, ktorý napáda pytóny. Výskyt u človeka zistili po prvýkrát.

Zdroj: TASR/Canberra Health Services via AP

„Neurochirurgička k operácii určite nešla s tým, že nájde krútiaceho sa červa," povedal Sanjaya Senanayake, doktor z oddelenia pre infekčné choroby. „Neurochirurgovia sa pravidelne stretávajú s infekciami v mozgu, ale toto bol objav, ktorý sa udeje len raz za kariéru.“

Do jej tela sa zrejme dostali vajíčka trusu

Ženu z austrálskeho štátu Nový Južný Wales prvýkrát hospitalizovali v roku 2021 pre dlhodobé bolesti brucha a hnačku. Neskôr sa sťažovala na kašeľ, horúčku a nočné potenie, ku ktorým neskôr pribudla depresia a problémy s pamäťou.

S hadmi síce nikdy priamo neprišla do kontaktu, často sa však pohybovala pri miestnom jazere, kde zbierala rastliny určené na konzumáciu. Podľa odborníkov sa tak vajíčka z hadieho trusu mohli dostať do jej tela.



Pol roka po odstránení červa sa jej neuropsychiatrické symptómy zlepšili, ale pretrvávajú, uviedli lekári v časopise. Po návrate domov zostáva pod lekárskym dohľadom, podrobnosti o jej aktuálnom stave neboli zverejnené.

Chirurgička Hari Priya Bandiová a infektológ Sanjaya Senanayake o mimoriadnom medicínskom prípade informovali v článku časopisu Emerging Infectious Diseases.

Väčšina nových infekcií pochádza zo zvierat

Podľa amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb pochádzajú tri štvrtiny nových infekčných chorôb u ľudí zo zvierat. Senanayake povedal, že tento prípad poukázal na nebezpečenstvo prenosu chorôb a infekcií zo zvierat na ľudí, najmä keď ľudia a zvieratá začínajú žiť na rovnakom mieste a biotopy sa viac prekrývajú.

„Za posledných 30 rokov sa vo svete vyskytlo asi 30 nových infekcií,“ uviedol infektológ. „Zo všetkých nových infekcií, ktoré vznikajú po celom svete, je asi 75 % zoonotických. To znamená, že sa prenášajú zo zvierat na ľudí. Medzi nimi sú aj koronavírusy.“

Infekcia prenášaná červom Ophidascaris roberts sa medzi ľuďmi neprenáša, takže prípad pacientky podľa odborníkov nespôsobí pandémiu ako Covid-19 alebo Ebola. Parazit sa však nachádza aj v iných častiach sveta, takže je pravdepodobné, že v najbližších rokoch pribudnú podobné prípady aj v iných krajinách.

„Niektoré prípady zoonotických chorôb lekári v skutočnosti nikdy nediagnostikujú, ak ide o zriedkavé prípady a lekári nevedia, čo majú hľadať,“ povedal pre Guardian infektológ a profesor Peter Colligno.