Na Slovensku by mohli pribudnúť veterné elektrárne, ľudia sa boja hluku

Ministerstvo životného prostredia v súčasnosti posudzuje až osemnásť návrhov na vybudovanie veterných parkov na Slovensku. Väčšina z nich by mala v blízkej budúcnosti vyrásť na juhozápadnom Slovensku, v Nitrianskom či Trnavskom kraji, jeden z nich by sa mohol nachádzať v Žilinskom kraji. Ľudia však s výstavbou nesúhlasia, píšu o tom Aktuality.

Stavbu veternej elektrárne plánujú aj na Orave a pod palcom to má banskobystrická spoločnosť Wind Energie. Veterný park by mal mať podľa návrhov štyri alebo šesť turbín a stáť by mali neďaleko Tvrdošína. Ekologickú elektrinu by dodávali do distribučnej siete. Zámer momentálne prechádza posudzovaním vplyvov na životné prostredie.

Ľudia spisujú petície, boja sa vplyvov

Navrhovatelia si zvolili lokalitu Oravy z dôvodu, že v nej namerali vhodnú rýchlosť vetra a za problém nepovažujú ani hornatý terén. „Začať stavať plánujeme do dvoch rokov, no záleží to od povoľovacích procesov," povedal projektový manažér Pavel Záhumenský, pričom stavbu by chceli urobiť za deväť mesiacov až rok.

Dvesto metrov vysoké turbíny sa však majú nachádzať dva kilometre od obcí Štefanov nad Oravou, Medvedzie, Krásna Hôrka a Zemianska Dedina. Ľudia majú strach, že zvuk a svetlo z turbín ovplyvní ich kvalitu života, no obavy vznikli aj pre úhyn vtáctva či netopierov. Preto sa rozhodli spísať petíciu. Neprajú si ani estetickú zmenu okolia, hoci navrhovatelia v zámere uvádzajú, že veterný park sa môže stať aj turisticky vyhľadávanou lokalitou. Za príklad dávajú turbíny v Cameron Ridge v Kalifornii.

Ozvali sa aj aktivisti, podľa ktorých je výstavba veterného parku v horských oblastiach nebezpečná pre prírodu a biodiverzitu.

Slovensko by mohlo vyrábať viac zelenej energie

Vďaka veterným elektrárňam by mohlo Slovensko vyrábať viac zelenej energie, pričom je to aj náš záväzok voči Európskej únii. V súčasnosti máme na našom území iba dva veterné parky, jeden v Cerovej, v senickom okrese, druhá veterná elektráreň sa nachádza na Ostrom Vrchu v Myjave.

Nákup ďalších turbín má byť podľa plánu od nemeckej firmy ENERCON GmbH. Štyri turbíny by podľa informácií mali stáť 30 miliónov eur, šesť turbín 45-miliónov eur. Štyri turbíny by ročne vyrobili viac ako 78-tisíc megawatthodín a šesť turbín viac ako 115-tisíc MWh.