Nové detaily o vražde Daniela Tupého. Vyšetrovanie je tesne pred koncom, špekulácie z posledných dní sa nepotvrdili

Advokát Adam Puškár ostáva aj naďalej jediným obvineným v prípade vraždy študenta Daniela Tupého.

Vyšetrovanie vraždy študenta Daniela Tupého z roku 2005 sa skončilo. V prípade už polícia neobvinila žiadnu ďalšiu osobu, aj keď sa na verejnosti objavili viaceré špekulácie, informuje portál tvnoviny.sk.

Smrť mladého študenta zatiaľ stále nie je uzavretá, aj keď sa vyšetrovanie dostalo do svojho záveru. Pred pár dňami sa objavila verzia, podľa ktorej údajne vyšetrovatelia pracovali s teóriou, že advokát Adam Puškár, ktorý je z vraždy naďalej obvinený, nemusel vraždiť sám. Tieto špekulácie sa teraz nepotvrdili.

Nezadržali už nikoho iného

V prípade už podľa polície nefiguruje žiadna ďalšia podozrivá osoba. „K stotožneniu ďalšej osoby, ktorá by sa podieľala na spáchaní predmetného trestného činu a ktorej by bolo možné v súlade so zákonom vzniesť obvinenie, nedošlo. Z uvedeného dôvodu preto nedošlo ani k zadržaniu tejto osoby či vzneseniu obvinenia,“ uviedol hovorca bratislavskej krajskej prokuratúry Juraj Chylo.

Daniel Tupý prišiel o život 4. novembra 2005 na bratislavskom Tyršovom nábreží. Partiu ľudí v osudnú noc napadla skupina útočníkov. Podľa svedkov útok trval len približne minútu a násilníci počas neho vykrikovali nacistické heslá. Na mieste zostalo šesť zranených osôb a 21-ročný zavraždený študent Daniel Tupý, ktorého dobodali ôsmimi ranami.