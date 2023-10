Fico prvýkrát opisuje skladanie budúcej vlády. Vidí iba dve možnosti, ktoré teraz môžu nastať, rokovania s KDH nechce vzdať

Fico robí všetko pre to, aby koalíciu zostavil. Nevzdáva sa ani pred rokovaniami s Milanom Majerským z KDH.

Robert Fico vidí iba dve možnosti na zostavenie vlády. Napriek vyjadreniam predsedu KDH Milana Majerského, že do vlády so stranou Smer-SSD nepôjdu, Fico rokovania s ním vopred nevzdáva, informuje RTVS.

„Sú iba dva varianty, a to variant Smer, Hlas, SNS alebo variant PS, Hlas, KDH a SaS. Iné varianty sa vôbec nečrtajú, poznáte vyjadrenia KDH. Určite sa budeme snažiť rokovať aj s nimi, s pánom Majerským sa určite stretnem, ak prijme moje pozvanie,“ vyhlásil Fico.

Fico robí všetko pre to, aby koalíciu zostavil. S vyhláseniami je však opatrný. „Mám poverenie od pani prezidentky na rokovania, tak rokujeme. Pokaľ ide o poskytovanie informácií, tak budeme striedmi. Sme v počiatočnom štádiu, tak by som nerád robil silné vyhlásenia, ktoré by mohli niečo pokaziť alebo spomaliť,“ povedal.