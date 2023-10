Už tento mesiac sa z letiska v Bratislave dostaneš priamou linkou do ďalekej horúcej destinácie. Odvezie ťa toto veľké lietadlo

Z Bratislavy sa veľkým lietadlom, v ktorom ti počas dlhej cesty ponúknu viacero jedál, dostaneš na čarovnú Kubu.

Bratislavské letisko oznámilo počas uplynulej letnej sezóny niekoľko noviniek vrátane nových destinácií, ktoré majú pribudnúť k pravidelným linkám už túto jeseň. Patrí do nich napríklad aj Kuba, o ktorej napísalo príspevok na Facebooku Letisko Bratislava.

„Kuba, krajina záhadných tancov, vôní cigár a pohostinných ľudí. 🇨🇺 Jedným z charakteristických rysov sú taktiež farebné domčeky a typické veterány preháňajúce sa ulicami. Táto Karibská perla je novým prírastkom v našom katalógu destinácií,“ píše v príspevku letisko, pričom dodáva zaujímavé informácie o novej destinácii.

Svojich cestovateľov láka bratislavské letisko na čarovné uličky Havany, tradičnú Ropa Vieja či slnko na nádherných plážach Varadera. „Kuba je na vás pripravená a my pripravení na to, aby sme vás tam dopravili. Od októbra spúšťame diaľkové lety do 3 destinácií, a medzi nimi samozrejme Kuba nesmie chýbať,“ uzatvára status Letisko Bratislava.

Komfort na palube

Pravidelné linky z bratislavského letiska sú často prevádzkované menšími lietadlami nízko-nákladových leteckých spoločností. Prvýkrát v histórii však pre nové, ďaleké destinácie, bude z letiska v hlavnom meste vzlietať väčšie lietadlo Airbus A350, ktoré zaručí cestovateľom pohodlie počas dlhej cesty. Okrem toho je podľa portálu Pelipecky.sk toto lietadlo považované za najmodernejšie a najúspornejšie svojej veľkosti pre diaľkové lety.

„Okrem úspory ponúka A350 aj maximálne pohodlie pre cestujúcich – hladina hluku na palube na úrovni iba 59 db, čo z nej robí vôbec najtichšiu kabínu zo všetkých súčasných lietadiel. V základnej cene letenky klienti dostanú hlavné jedlo s 3 chodmi a desiatu alebo raňajky pred pristátím. Na palubu si budú môcť vziať 10 kg batožinu, odbavená sa musí zmestiť do 23 kg,“ píšu Pelipecky.sk.