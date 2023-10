Po deviatich rokoch končí v politike. Posila Demokratov to skúsila aj v stranách Za ľudí a Spolu

Miroslav Kollár to oznámil mesiac po voľbách na sociálnej sieti.

Miroslav Kollár končí v strane Demokrati a celkovo v politike. Vraj už stačilo. „15. novembra 2014 som v politike začal prvým zvolením za primátora, 15. novembra 2023 v nej na deň presne po deviatich rokoch končím. Stranícke funkcie som zložil hneď 2. októbra s tým, že sa už nebudem o žiadnu uchádzať. A k 15. novembru končím aj moje členstvo v strane a pre túto chvíľu aktívne pôsobenie v politike,“napísal na sociálnej sieti.

Miroslav Kollár pôsobil v strane Spolu aj v Za ľudí.

„Dovidenia v nepolitike, priatelia,“ rozlúčil sa. Stranu Demokrati však podporuje, nakoľko vraj Slovensko potrebuje zodpovednú, nepopulistickú, nesocialistickú, neetatistickú, nekonfesijnú, občiansku, demokratickú stranu, pričom a toto všetko majú Demokrati v DNA, v stanovách aj v programe.



„Tak od štyridsiatky, keď som, dúfam, zmúdrel, konám podľa hesla, že do konca života musím vedieť vydržať hlavne sám so sebou. Mnohí možno očakávali v konkrétnych situáciách iné rozhodnutia... Nebudem teraz rozprávať o cudzích topánkach, ktoré si treba obuť, aby človek mohol hodnotiť, hovorím – obujte si vlastné, choďte do toho a konajte tak, ako považujete za správne. Len dávam nevyžiadanú radu z vlastnej skúsenosti – dobrý úmysel nestačí,“ napísal Kollár.



Najviac si vraj cení to, že po deviatich rokoch odchádza s rovnako dobrými vzťahmi s najbližšími. „S tou istou ženou, s tým istým počtom detí. Lebo – videl som veľa kolegov, ktorým politické funkcie sadli na mozog aj do trenírok,“ priblížil.



Podľa jeho slov sme ako krajina šancu z roku 2020 premárnili a čakajú nás opäť roky v lepšom prípade stagnácie. V tom horšom prípade nás údajne čakajú regresu práve v čase, keď sa svet okolo nás pri všetkých tých krízach a konfliktoch mení ešte dynamickejšie, ako v ‚pokojných‘ rokoch.

„O to bude naše potácanie sa bolestivejšie. Preto si iste nejaké miesto vo verejnom priestore nájdem, lebo aj keď sa treba začať starať aj o vlastné záujmy a o budúci dôchodok, neplánujem sa nikam odsťahovať a záleží mi stále na tom, v akej krajine budeme žiť,“ dodal na záver stanoviska.