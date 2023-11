Do áut budú povinne montovať rozhranie na alkotestery. Nariadenie začne platiť už čoskoro

Nový predpis bude platiť od 7. júla 2024.

Od budúceho roka bude musieť byť v každom novoprihlásenom aute nainštalované rozhranie pre takzvaný alkozámok, informuje BILD. Na novinku upozornil ako prvý portál Topspeed.

Alkozámok je schopný zabrániť vodičom v jazde pod vplyvom alkoholu. Ako povedal Michael Gebhardt z nemeckého autoklubu ADAC, približne štvrtina všetkých dopravných nehôd v Európe je spôsobená pod vplyvom alkoholu.

Alkoholový blokovací systém meria koncentráciu alkoholu v dychu vodiča. Auto s alkozámkom by teda mohol naštartovať len šofér, ktorý by predtým nafúkal. Systém by musel vyhodnotiť, že je triezvy. Namontovanie rozhrania pre tento systém by mohol zlacniť a zjednodušiť zapojenie alkozámkov do áut. Nový predpis bude platiť od 7. júla 2024.

Podobné systémy sú už rozšírené vo Švédsku a Fínsku, kde taxikári, kamionisti a vodiči autobusov musia povinne počas služby fúkať.

Na Slovensku sa zatiaľ priama inštalácia alkoholového blokovacieho systému neplánuje.