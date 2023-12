Autodopravcovia zablokovali dôležitý hraničný priechod, prekáža im výnimka pre Ukrajincov

Obmedzenie na prejazd kamiónov má trvať do odvolania.

Únia autodopravcov Slovenska v piatok o 15.00 h zablokovala hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod. Protestuje tým proti zrušeniu povoleniek pre ukrajinských dopravcov v Európskej únii. Potvrdili to členovia UNAS. Obmedzenie na prejazd kamiónov má trvať do odvolania, pričom protestujúci sa v pondelok rozhodnú o ďalšom postupe na základe výsledkov rokovaní európskych ministrov dopravy v Bruseli.

UNAS sa tak pripojil k dopravcom z Poľska, ktorí hraničné priechody s Ukrajinou blokujú už štyri týždne. Kritizujú pritom dohodu, ktorou Európska únia (EÚ) umožnila výnimku v požadovaní prepravných povolení pre ukrajinských dopravcov. „Hlavným dôvodom je snaha o okamžité vypovedanie dohody medzi EÚ a Ukrajinou, v ktorej dôsledku sa začína rúcať dopravný trh na Slovensku,“ uviedol UNAS.

Humanitárnej pomoci sa obmedzenie netýka

Blokádou pritom nebude obmedzovaný prevoz humanitárneho tovaru, vojenskej pomoci, živých zvierat, paliva a chladeného či čerstvého tovaru. Ostatný tovar bude púšťaný v počte štyroch kamiónov za hodinu. „My chceme takto aj podporiť ministra dopravy (Jozefa Ráža) pri ceste do Bruselu, kde má v pondelok rokovanie. Majú nám volať, ako to tam dopadlo. Ak to dopadne dobre, blokáda sa pustí, ak nie, tak sa dohodneme na ďalšom postupe,“ povedal pre TASR predseda UNAS Stanislav Skala.

Polícia v súvislosti s protestom informovala, že zabezpečí regulovanie cestnej premávky. „Policajti dohliadajú na dodržiavanie verejného poriadku, snažia sa zabezpečiť čo najplynulejší priebeh, aby sa kolóny a dopravné obmedzenia dotkli obyvateľov v čo najmenšej miere. Polícia situáciu neustále monitoruje a je pripravená prijať aj ďalšie potrebné opatrenia,“ uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Denisa Bárdyová.

Protest prepravcov zatiaľ neovplyvňuje činnosť Pobočky colného úradu Vyšné Nemecké a príslušníci finančnej správy v smere výstup zo SR vybavujú nákladné vozidlá nachádzajúce sa v colnom priestore i naďalej plynule. „Príjazd nákladných vozidiel na hraničný priechod je počas blokády prepravcov regulovaný s ohľadom na prioritu vybavenia nákladných vozidiel prepravujúcich rýchloskaziteľný tovar, živé zvieratá, tovar, pri ktorom hrozí škoda z omeškania, nebezpečné veci v zmysle medzinárodnej dohody v kategórii ADR a humanitárnu pomoc,“ skonštatovala hovorkyňa Colného úradu Michalovce Jana Nimrichterová. Mobilné jednotky colného úradu v koordinácii s Policajným zborom riadia príchod vozidiel na hraničný priechod.

Podľa polície sa kolóna smerujúca k hraničnému priechodu Vyšné Nemecké – Užhorod v piatok končila medzi obcou Nižná Rybnica a križovatkou Gajdoš. „Ide zhruba o 20-kilometrový úsek,“ skonštatovala hovorkyňa Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície (RHCP) Sobrance Agnesa Kopernická. Na trase pred priechodom policajné hliadky riadia dopravu v oboch smeroch, keďže je prejazdný iba jeden jazdný pruh, a radia kamióny mimo obývaných oblastí, aby boli obyvatelia dotknutých obcí čo najmenej obmedzovaní.

Výstražnú hodinovú blokádu priechodu Vyšné Nemecké s prehradením cesty osobnými autami uskutočnil UNAS už 16. novembra.