„Musím študovať, nemám na to peniaze.“ Slovákov sme sa pýtali, či v zime cestujú na dovolenky za teplom (ANKETA)

Slovákov sme sa pýtali, či počas zimy cestujú do teplých krajín.

V dnešnej ankete sme sa Slovákov pýtali, či počas zimy boli na dovolenke v teplých krajinách alebo na ňu plánujú ísť. Zaujímalo nás, či svoje zážitky následne zdieľajú na sociálnych sieťach.

Ak na dovolenku idú, je to často práve preto, lebo chcú pred zimou na chvíľu zmiznúť. No sú ľudia, ktorí v tento čas roka na dovolenky nechodia, a to z rôznych dôvodov. Mnohí nemajú čas, peniaze alebo jednoducho majú radi zimu.

Väčšina opýtaných neverí tomu, čo vidí na sociálnych sieťach, ide vraj len o vychvaľovanie sa a prezentovanie pozitív bez objektívnych skutočností.