VIDEO: Šimkovičovú v Abú Zabí konfrontovali ľudia od Matoviča. „Poslali nás do p**e,“ sťažuje sa expremiér

Ministerka kultúry vo štvrtok tvrdila, že ju prenasledovali neznámi muži. Igor Matovič prezradil, že za touto akciou stálo jeho hnutie.

Celé Slovensko posledné dni rozoberá zahraničnú cestu ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej do Abú Zabí. Mnohým poslancom sa nepozdávala dĺžka jej pobytu, počas ktorého sa zúčastnila na konferencii UNESCO.

Ministerka vo štvrtok prezradila, že pri odchode z konferencie ju prenasledovali neznáme osoby. Nakoniec sa ukázalo, že išlo o ľudí od Igora Matoviča. Expremiér na Facebooku zverejnil video, na ktorom hovorca hnutia Slovensko Matúš Bystriansky konfrontoval ministerku kultúry.

Martina Šimkovičová bola otázkami neznámeho muža zjavne zaskočená a overovala si, ktoré médium zastupuje. Bystriansky sa predstavil ako zástupca daňových poplatníkov a ministerke kládol otázky týkajúce sa jej zahraničného pobytu. Jeden z mužov, ktorý bol pravdepodobne na konferencii spolu s ministerkou, následne zabuchol dvere a celú situáciu zakončil slovami: „Vypadni! Choď do p**e!“

Táto cesta nemala pre Slovensko žiadny prínos, tvrdí Matovič

„V hnutí SLOVENSKO nám bolo od začiatku podozrivé, prečo by mala zahraničná pracovná cesta ministerky kultúry Šimkovičovej v luxusnej dovolenkovej destinácii v Abu Dhabi trvať až 6 dní, keď konferencia UNESCO, kvôli ktorej tam išla, trvala len 2 a pol dňa,“ napísal Matovič na sociálnej sieti.





„Naše podozrenia umocňoval fakt, že ministerstvo odmietalo odpovedať na otázku hnutia SLOVENSKO, aký pracovný program má ministerka do svojho odletu, ktorý mala naplánovaný až o cca 40 hodín po skončení konferencie,“ dodal. Podľa Matoviča táto cesta nemala pre Slovensko žiadny prínos. „Len promo fotky, medzinárodná hanba… more, pláže, obchody a výkrm za štátne,“ poznamenal.

Na dĺžku jej zahraničnej cesty reagovala už v pondelok bývalá ministerka kultúry Natália Milanová: „Nevieme síce, prečo jej zahraničná cesta trvá až do 17. februára, ale to nám určite ozrejmí sama po návrate. My jej dovtedy zaželáme láskyplného Valentína za peniaze nás všetkých.“

Petra Bačinská, riaditeľka odboru komunikácie Ministerstva kultúry SR, pre Refresher povedala, že prílet šéfky rezortu späť na Slovensko je naplánovaný na sobotu 17. februára v skorých ranných hodinách. Program ministerky mimo konferencie odmietla zatiaľ komentovať.

„O jednotlivých bodoch programu vrátane sprievodného pracovného programu budeme informovať formou tlačových správ a sociálnych sietí tak, ako je to bežne zaužívané,“ uviedla.