Na Slovensku bude vo viacerých mestách obmedzená doprava. Farmári na traktoroch plánujú protestovať, môžu sa tvoriť kolóny

Presúvať sa budú vo viacerých mestách.

Farmári budú protestovať aj na Slovensku. Po cestách sa dnes a vo štvrtok 22. februára plánujú presúvať na traktoroch, čo môže narušiť plynulosť cestnej premávky, informujú policajti na Facebooku.

„Policajný zbor odporúča vyhnúť sa ohláseným miestam presunov ťažkej techniky a protestov farmárov. Ak už daným úsekom prechádzate, žiadame vás o trpezlivosť, ohľaduplnosť a rešpektovanie pokynov polície. Ďakujeme. Aktuálne dopravné obmedzenia nájdete na facebookových stránkach krajských policajných riaditeľstiev,“ píše polícia v statuse.

V Trenčianskom kraji musia šoféri očakávať dopravné obmedzenie od 9.30 h do 12.00 h. Protest sa koná pod záštitou Združenia mladých farmárov. Obmedzená bude trasa Trenčín – Nozdrkovce (TVK) – Nový cestný most – OC Kaufland – Inovecká – Soblahovská – Námestie sv. Anny pred budovu Poľnohospodárskej platobnej agentúry a naspäť.

Protesty v Žilinskom kraji obmedzia dopravu na týchto trasách

V Žilinskom kraji budú prebiehať protesty vo viacerých mestách. V Dolnom Kubíne treba očakávať zhoršenú plynulosť premávky od 9.00 h do 14.00 h. Obmedzenie bude v Liesku, Námestove, Ružomberku a Kraľovanoch.

„Farmári sa budú postupne presúvať do Dolného Kubína, kde zaparkujú svoje traktory na Ul. M. R. Štefánika, a to v úseku od križovatky s cestou I/70 až po Ul. Československej Armády – v tomto úseku by mala byť cesta úplne uzatvorená,“ informujú.

Traktory budú po príchode na Ulicu M. R Štefánika parkovať po oboch stranách cesty I/70 pri Národnom fronte. Prejazdné budú vnútorné jazdné pruhy.

Protestná jazda farmárov bude prebiehať aj v Martine v čase od 12.00 h do 15.00 h. Presúvať sa budú po trase Sklené – Turček – Kremnické Bane – Turček – Turčianske Teplice, Turčiansky Michal – Turček – Kremnické Bane – Turček – Sklené.

Doprava bude obmedzená aj v Bratislave a Košiciach

V Bratislave sa začnú presúvať traktory o 10.00 h. „Presun poľnohospodárov bude prebiehať po 10.00 h po Lamačskej ceste smer Mlynská dolina, ďalej cez Búdkovú ulicu, Mudroňovu ulicu smer Palisády, následne budú pokračovať po Štefánikovej ulici, Šancovej, Trnavskej ceste, Bajkalskej, Prievozskej až na Hraničnú ulicu,“ uviedla hovorkyňa.

Zároveň od 10.30 do 12.00 h môže dôjsť k obmedzeniu dopravy na Búdkovej ulici, pred Národnou radou SR a na Palisádach. „Po 12.00 h môže dôjsť k obmedzeniu cestnej premávky na Dobrovičovej ulici pred Ministerstvom pôdohospodárstva SR,“ dodala.

Košická krajská polícia upozorňuje verejnosť na obmedzenia v doprave v súvislosti s pondelkovým protestom farmárov v Košiciach, okrese Košice-okolie, Michalovce a Sobrance. Plánovaná je aj blokáda hraničného priechodu Vyšné Nemecké.

Protest v Košiciach sa podľa nej začal o 10.00 h v Haniske. Trasa protestujúcich vedie od budovy Pôdohospodárskej platobnej agentúry na Moldavskej ulici – Šebastovce, Ulici osloboditeľov. „Na mostoch VSS odbočia doľava na Alejovú – na kruhovom objazde odbočia doprava na Moldavskú,“ uvádza polícia. Po ukončení štrajku budú za jej asistencie otočení späť na kruhový objazd a tou istou trasou sa vrátia naspäť.