Pokles zisku zaznamenala aj bratislavská predajňa IKEA.
Švédskej spoločnosti IKEA sa na Slovensku nedarí podľa očakávaní. Najväčší hráč vo výrobe nábytku na Slovensku minulý rok prepadol do straty takmer 50 miliónov eur a zároveň prepustil stovku zamestnancov.
Nábytkárska spoločnosť IKEA Industry Slovakia, súčasť medzinárodnej skupiny IKEA, minulý rok vykázala stratu 47 miliónov eur, upozornil Denník E. Spoločnosť má závody v Malackách, Trnave a pri Liptovskom Mikuláši. Stratu podľa denníka spôsobil nižší záujem o jej typy nábytku na trhoch, ako sa pôvodne očakávalo.
Počas pandémie v rokoch 2020 a 2021 spoločnosť prerobila viac ako 5 miliónov eur. V roku 2022 sa dostala do zisku a v roku 2023 zarobila 2,4 milióna eur. Vlani však prišiel prudký obrat a strata vyskočila na 47 miliónov eur. Tržby firmy minulý rok klesli na 213 miliónov eur po rekordných 308 miliónoch v roku 2023.
Prepustili zamestnancov
Firma zredukovala počet zamestnancov. Pred pandémiou zamestnávala viac ako 2 000 ľudí, počas minulého roka prišlo o prácu 100 zamestnancov a vo firme zostalo 1 400 ľudí. Denník uviedol, že vlastné imanie firmy kleslo o vyše 30 miliónov eur, no zostalo na úrovni 138 miliónov eur. Firma plánuje tento rok zvýšiť tržby na úroveň 270 miliónov eur.
Pokles zisku zaznamenala aj bratislavská predajňa IKEA. Jej zisk klesol oproti roku 2023 o štvrtinu, z necelých 11 miliónov eur na 8,3 milióna eur.
Prečítaj si aj tieto články: