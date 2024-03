VIDEO: Drago je najlepším policajným psom v Bratislavskom kraji. Toto všetko dokáže

Policajný zbor Slovenskej republiky na Facebooku predstavuje najlepšieho služobného psa z každého kraja. Drago je nominantom za Bratislavský kraj.

Pes Drago je najlepším policajným psom v Bratislavskom kraji, súťažil na majstrovstvách Slovenska v klasickej kynológii a zúčastnil sa na viacerých civilných skúškach a pretekoch. Na oddelení slúži päť rokov, spresnil portál Bratislavak.sk.

„Je to služobný pes vycvičený na klasickú kynológiu. To znamená, že je to obranár. Robíme s ním pachové práce, stopy, predmety a nábojnice. Draga mám od svojho chovateľa. Bol cielene vybraný na prácu v polícii,“ povedal jeden z policajtov.

O najlepšom z najlepších spomedzi všetkých kútov Slovenska na konci rozhodnú ľudia.