Putin poslal vojakov k hraniciam s Fínskom. Pripomenul svoj jadrový arzenál

Rusko k hraniciam s Fínskom umiestni vojakov aj zbraňové systémy.

Rusko do blízkosti svojich hraníc s Fínskom umiestni vojakov a zbraňové systémy, uviedol v stredu ruský prezident Vladimir Putin. „Predtým sme tam vojakov nemali, teraz tam budú. Zbrojné systémy tam neboli, teraz tam budú,“ povedal Putin v rozhovore pre ruské médiá.

Vlaňajší vstup Fínska do NATO označil za bezvýznamný krok, ktorý nie je v súlade s jeho štátnymi záujmami. Vzťahy medzi Ruskom a Fínskom boli pred týmto krokom Helsínk podľa jeho slov ideálne.

Fínsko do Aliancie oficiálne vstúpilo v apríli 2023, dĺžka ruskej hranice so Severoatlantickou alianciou sa tak viac než zdvojnásobila. Švédsko, ktoré je západným susedom Fínska, vstúpilo do NATO minulý týždeň.

Putin v rozhovore pre ruské médiá takisto vyjadril presvedčenie, že prítomnosť oficiálnych vojenských kontingentov zahraničných krajín na Ukrajine nezmení situáciu na bojisku. „Takisto nič nezmení ani dodávanie zbraní,“ dodal.

Putin pripomenul, že vlastní 6-tisíc jadrových hlavíc

Ruský prezident ďalej uviedol, že ruský trojúrovňový arzenál jadrových zbraní, ktoré je možné odpáliť z pevniny, mora i zo vzduchu, je oveľa vyspelejší než arzenál Spojených štátov.

Západ už od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 obviňuje Moskvu z ľahkomyseľných vyjadrení o jadrových zbraniach. Moskva má takmer 6-tisíc jadrových hlavíc, čo je najviac na svete.