Vplyvný Rus zo sankčného zoznamu vraj vybavoval slovenským podnikateľom stretnutie v Moskve. V pozadí je obrovský biznis s plynom

Rusko dlhodobo využíva nerastné suroviny a svojich predstaviteľov na zabezpečenie politického vplyvu vo svete.

Autorom článku je Investigatívne centrum Jána Kuciaka . Refresher ho publikuje v rámci spolupráce a so súhlasom.

Vďaka e-mailom uniknutým z kancelárie významného ruského politika a spojenca Kremľa Alexandra Babakova sa nám podarilo poodhaliť jeho kontakty a aktivity na Slovensku a v širšom regióne.

Babakov, dnes podpredseda Dumy, je známy presadzovaním záujmov Moskvy v zahraničí a od anexie ukrajinského Krymu v roku 2014 figuruje na sankčnom zozname Európskej únie. Už pred dvoma rokmi sme zistili, že ľudia spájaní s Babakovom vlastnia na Slovensku viaceré biznisy a dokonca majú aj slovenské štátne občianstvo. Obchodné aktivity niektorých z nich pokračujú aj dva roky po začiatku ruskej agresie voči Ukrajine.

E-maily uniknuté z kancelárie Alexandra Babakova zverejnili v lete 2023 ukrajinskí hackeri zo skupiny Cyber Resistance spolu so serverom Informnapalm. Investigatívnemu centru Jána Kuciaka ich sprístupnila medzinárodná organizácia OCCRP. Ich autentickosť potvrdzujú vyjadrenia viacerých zainteresovaných, ale aj zistenia zahraničných médií. Francúzsky Mediapart napríklad na základe uniknutých e-mailov zverejnil nové informácie o financovaní strany Národný front Marine Le Penovej prostredníctvom ruskej banky, do ktorého bol zapletený aj Alexandr Babakov. Celkovo hackeri, ktorí majú údajne blízko k ukrajinským tajným službám, získali viac ako 20-tisíc e-mailov z rokov 2008 až 2023. Babakov ani jeho kancelária sa k ich pravosti od úniku verejne nevyjadrili a nereagovali ani na naše otázky. V niektorých prípadoch nie je zrejmé, kto je pisateľom e-mailu, keďže k jednotlivým schránkam mali prístup viacerí členovia Babakovovej kancelárie.

Čo sa v texte dočítaš:

Čo písal Robert Fico ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi v roku 2013.

Ako sa kancelária sankcionovaného Alexandra Babakova zapojila do organizácie stretnutia slovenského Eustreamu v Gazprome.

Za akú podozrivú pôžičku milión dolárov pre firmu zapletenú do prania špinavých peňazí ručil Babakov.

Čo má s Putinovým spojencom Babakovom spoločné český podnikateľ Peter Fellegi.

Aké aktivity majú ľudia spájaní s Babakovom na Slovensku.

Či došlo k porušeniu sankcií EÚ.

Postupne si Babakovovi spolupracovníci vyjasňujú, že ide o jedného z najbohatších Čechov, miliardára Daniela Křetínskeho – majiteľa Energetického a průmyslového holdingu (EPH) – akcionára slovenského prepravcu plynu Eustream a manažérov tejto firmy. Do Eustreamu vstúpil Křetínský so súhlasom vlády Roberta Fica v roku 2013. Štát vlastní 51 percent, no firma českého miliardára má manažérsku kontrolu.

Dlhé roky si delili stámilióny eur na dividendách z lukratívnej prepravy ruského plynu.

Po dvoch hodinách odchádza z Babakovovho sekretariátu e-mail do Gazpromu, najväčšieho vývozcu ruského plynu do Európy: Zoznam na stretnutie s Alexejom Millerom. V prílohe je dokument s menami českých a slovenských manažérov a so značkami áut, ktorými sa na stretnutie so šéfom plynárenského gigantu Millerom privezú. A kedy sa stretnutie uskutoční? Hneď v ten istý deň o 20.00 h moskovského času. Z Gazpromu prichádza potvrdenie obratom, krátko po pol druhej.

Zoznam účastníkov stretnutia so šéfom Gazpromu Alexejom Millerom 29. 6. 2016 o 20.00 h. Zdroj: OCCRP/Babakov Leaks



„Daniel Křetínský, Tomáš Mareček, Miroslav Bodnár, Jan Stříteský, Peter Fellegi,“ objavuje sa znenazdajky 29. júna 2016 ráno päť slovenských a českých mien v e-mailoch sekretariátu sankcionovaného ruského politika Alexandra Babakova.





Popoludní tamojšieho času štartuje z Londýna súkromné lietadlo s českou registráciou OK-SLN. Český Deník Referendum z analýzy jeho pohybov zistil, že práve toto lietadlo používa miliardár Daniel Křetínský. Do Moskvy súkromný Embraer Legacy dorazí pred siedmou večer tamojšieho času. Teda práve včas na stretnutie s Alexejom Millerom, šéfom Gazpromu, naplánované na ôsmu večer.

„V tom čase prebiehali intenzívne rokovania o usporiadaní budúcich tokov plynu v prípade spustenia plynovodu Nord Stream II, ktorých cieľom bolo podľa nášho názoru predovšetkým nahradenie tranzitu cez Ukrajinu priamym tranzitom do Nemecka a následným spätným tokov do krajín strednej Európy,“ odpísal na otázky o stretnutí ICJK hovorca Křetínskeho skupiny EPH Daniel Častvaj.

Niekoľko dní pred cestou Křetínskeho do Moskvy sa o tejto téme v Bratislave na utajenom rokovaní rozprával so šéfom Gazpromu aj premiér Robert Fico. Plynovod Nord Stream II totiž vedie z Ruska cez Baltské more priamo do Nemecka. Väčšina transportu ruského plynu by tak obchádzala Ukrajinu, ale aj Slovensko a Eustream a jeho akcionári EPH a štát by prišili o stámiliónové zisky.

V auguste 2016 Fico v Moskve rokoval o Nord Streame II aj s Vladimirom Putinom a zobral so sebou aj Křetínskeho, ktorý sa tam stretol so šéfom Gazpromu. (Po začiatku ruskej agresie na Ukrajine došlo v septembri 2022 k výbuchu jednej z rúr plynovodu Nord Stream II a plyn dnes neprepravuje.)

Fico píše Putinovi v roku 2013

Medzi uniknutými e-mailmi z kancelárie Alexandra Babakova sa nachádza aj jeden, ktorý v prílohe obsahuje preklad listu premiéra Roberta Fica ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi z októbra 2013. Fico ruského prezidenta informuje o tom, že vláda získala kontrolu nad SPP, „ktorého významným partnerom je Gazprom“. Slovenský premiér navrhuje rozšírenie spolupráce medzi SPP a Gazpromom, a to konkrétne spoločným vybudovaním nových podzemných zásobníkov plynu na Slovensku. Fico žiada Putina o podporu projektu. V e-maile pre Babakova sú aj sprievodné prezentácie o možnostiach výstavby nových zásobníkov plynu pri Seredi a Cíferi. Ako prvý o tom napísal Informnapalm. V e-maile je list Fica Putinovi s návrhom na spoločnú výstavbu zásobníkov na Slovensku doplnený sprievodným listom vtedajšieho šéfa ruských železníc Vladimira Jakunina. „To by mohlo poskytnúť príležitosť radikálne vyriešiť problém zamedzenia spätných dodávok plynu z Európy na Ukrajinu,“ píše v liste Jakunin a z kontextu je zrejmé, že Rusko sa aj pred prvou vojnou na Ukrajine v roku 2014 a anexiou Krymu snažilo využívať nerastné suroviny vo svojom geopolitickom boji. Ide o jediný e-mail s takýmto obsahom, z ktorého nie je zrejmé, prečo bol odoslaný Alexandrovi Babakovovi ani ako celá komunikácia pokračovala.

Zdroj: OCCRP/Babakov Leaks

Uniknuté e-maily naznačujú, akoby bol sankcionovaný Alexandr Babakov a jeho kancelária sprostredkovateľom stretnutia slovenského Eustreamu a ruského Gazpromu. Na otázky, ktoré sme Babakovovi zaslali na e-mail ruskej Dumy, ale aj jeho sekretariátu, do uzávierky neodpovedal. Podporovateľa Putinovho režimu Babakova zaradili na európsky sankčný zoznam po anexii Krymu v roku 2014.

Všetky jeho majetky v EÚ by mali byť zablokované. Napriek tomu je Babakov dlhodobo aktívny v medzinárodných vzťahoch a Putin ho vymenoval za splnomocnenca pre ruské organizácie v zahraničí, no ako naznačujú uniknuté e-maily, dlhoročný poslanec mal dôležité slovo aj v energetike. Pýtali sme sa, či a prečo na zorganizovanie stretnutia v Gazprome využil Eustream politika zo sankčného zoznamu Babakova. Priamu odpoveď sme nedostali.

„Našu podnikateľskú činnosť vykonávame v súlade s platnou domácou i európskou legislatívou a rešpektujeme všetky platné medzinárodné sankcie,“ napísal hovorca Eustreamu.

Alexandr Babakov (vľavo) na archívnej fotografii s Vladimirom Putinom. Zdroj: premier.gov.ru

„Komunikácia vždy prebiehala striktne v súlade so všetkými aplikovateľnými právnymi predpismi. Úplne kategoricky vylučujeme, že by sa Eustream alebo EPH akokoľvek zapájali do rokovaní o politických otázkach alebo záujmoch, a nikdy sme s takým návrhom ani neboli konfrontovaní. Všetky rokovania s predstaviteľmi Gazpromexportu, na ktorých sa zúčastnili predstavitelia Eustreamu alebo jeho akcionárov, mali obchodnú povahu a nie politickú,“ odpovedali podobne z EPH.

Odpoveďou na našu otázku by mohlo byť piate meno na zozname účastníkov schôdzky v Gazprome – Peter Fellegi. Český občan slovenského pôvodu mal od 90. rokov kontakty v Rusku ako poradca finančnej skupiny PPF. Na zozname účastníkov moskovskej schôdzky v roku 2016 je Fellegi uvedený ako poradca Eustreamu. „Istý krátky čas som bol požiadaný o služby vo vzťahu ku Gazpromu, pretože tam mám dlhodobé väzby ešte z 90. rokov,“ povedal Fellegi reportérom českého Deníka Referendum. Zdroje ICJK zo slovenskej firmy však tvrdia, že nikdy oficiálne v takejto pozícii nepôsobil.



Sám Fellegi potvrdil, že schôdzka v Gazprome sa uskutočnila. Na zapojení Babakova nevidí problém. „Samozrejme, v Rusku sú dôležité obchodné vzťahy medzi podnikateľmi a vládnymi štruktúrami. Nie je to nič, čo by malo vzbudzovať mimoriadne otázky, ide o normálne ekonomické kontakty, ktoré vtedy vyzerali inak ako z dnešného pohľadu,“ povedal v rozhovore Deníku Referendum.

Podnikateľ Peter Fellegi v rozhovore s reportérmi Deníka Referendum. Zdroj: Jakub Patočka/DR

Tvrdenia Fellegiho, skutočnosť, že lietadlo s Křetínskym odletelo z Londýna po potvrdení schôdzky z Gazpromu, ale aj fakt, že podľa uniknutých e-mailov Fellegi komunikoval s Alexandrom Babakovom a jeho kanceláriou najmenej od roku 2008, naznačujú, že práve Fellegi s Babakovom mohli byť sprostredkovateľmi stretnutia v Gazprome.

„Pokiaľ ide o sprostredkovanie stretnutia v Gazprome, na to, aby sme v tejto súvislosti mohli hovoriť o porušení sankcií EÚ, by muselo byť preukázané, že pán Babakov za to získal určitý majetkový prospech od osoby z EÚ,“ hovorí Andrej Leontiev, partner advokátskej kancelárie Taylor Wessing.

Fellegi na otázky ICJK o stretnutí, jeho obsahu, zapojení Babakova aj ich vzťahoch odpísal: „Ďakujem vám za zaslané otázky. Bohužiaľ, k otázkam nemám pre vás informácie. Chcel by som zdôrazniť, že so žiadnymi subjektmi v RF (Ruskej federácii – pozn. red.) nemám minimálne od roku 2014 žiadne ekonomické vzťahy a vedome som sa nedopustil žiadneho porušenia predpisov vrátane sankčných.“