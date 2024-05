Ďalší problém klimatickej zmeny: jedovaté hady začnú vo veľkom migrovať do nových krajín

Do nových krajín sa presunie približnej 209 druhov jedovatých hadov.

Vedci spozorovali, že jedovaté hady začali masovo migrovať do susedných štátov. Dôvodom je výrazná zmena klímy, v dôsledku ktorej sa hady dostanú do krajín, v ktorých sa v minulosti nevyskytovali, informuje The Guardian.

Odborný časopis Lancet Planetary Health publikoval štúdiu, ktorá predpovedá, že najviac jedovatých hadov sa zo susedných horúcich krajín presunie do Nepálu, Nigeru, Namíbie, Číny a Barmy.

Do krajín sa môže do roku 2070 presunúť až 209 druhov jedovatých hadov. Najohrozenejší budú najmä ľudia v stredne a nízkopríjmových krajinách Afriky a v južnej a juhovýchodnej Ázii. Územie mnohých hadov bude do roku 2070 menej rozšírené. Niektoré jedovaté zmije však, naopak, zväčšia svoje prirodzené prostredie o 250 %. Hady sa tak prispôsobia neustálemu zväčšovaniu poľnohospodárskej pôdy.

„Náš výskum ukazuje, že keď sa jedovaté hady začnú objavovať na nových miestach, je to varovný signál, aby sme začali premýšľať o tom, ako môžeme seba a svoje životné prostredie chrániť,“ dodali autori štúdie.